 

年末年始の救急医療

【期 間】2021年12月29日(水)～2022年1月3日(月)
【エリア】和歌山市・海南市と海草郡・紀の川市と岩出市

■発熱などの症状がある場合、まずは電話で相談を！

地域名 月日 受付時間 相談先 電話番号
県内全域 12/29～1/3 24時間対応 和歌山県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口 073(441)2170
FAX 073(431)1800
和歌山市 12/29～1/3 10:00～12:00、13:00～16:30、19:00～翌5:30
※29日は19:00～翌5:30だけ対応		 和歌山市夜間・休日応急診療センター 073(425)8181
海南市、岩出市 上記の県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口へ

 

■和歌山県救急医療情報センター

受診可能な医療機関など、県内の医療機関の診療情報を24時間体制で案内(歯科の診察時間外案内はなし)

電話番号 073(426)1199（24時間対応）
わかやま医療情報ネット（ウェブサイト） http://www.wakayama.qq-net.jp/

 

■子ども救急相談ダイヤル

※通常は平日午後7時～翌9時、土・日・祝日 午前9時～翌9時

携帯電話・プッシュ回線 ♯8000
ダイヤル回線・IP電話 073（431）8000
備考 年末年始は午前9時〜翌9時

 

各医療圏の救急医療体制について

◆診療時間、科目などが変更になる場合がありますので、必ず事前に医療機関に電話確認の上、受診してください
※時間外については、上記の番号に一度問い合わせてください。また、夜間の子どもの急病の際には、子ども救急相談ダイヤルをご利用ください。すぐに病院に行った方がいいのか看護師(必要に応じて医師)が相談に応じてくれます
※休日急患診療所、当番医(黄枠)が開いている時間帯はそちらの利用を

和歌山市

■和歌山市夜間・休日応急診療センター

所在地 和歌山市吹上5ノ2ノ15
電話番号 内科、小児科、耳鼻咽喉科073（425）8181
歯科073（428）3588
12/29 【内科、小児科】19：00～翌6：00
【耳鼻咽喉科】19：00～翌6：00
【歯科】10：00～12：00、13：00〜15：00
12/30～1/3 【内科、小児科】10：00～12：00、13：00〜17：00、19：00〜翌6：00
【耳鼻咽喉科】13:00～17:00、19：00～翌6:00
【歯科】10:00～12:00、13:00～15:00

海南市・海草郡

■かわむら医院

所在地 海南市下津町下津785-2 
電話番号 073(492)0132
12/29 【内科・小児科】急患だけ随時

※年齢または病状により診療できない場合がある

■谷田クリニック

所在地 海草郡紀美野町小畑668-1
電話番号 073(489)6800
12/29 【内科・小児科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある

■しおたにクリニック

所在地 海南市七山350
電話番号

073(486)0010
12/30 【内科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある

■くらはしクリニック

所在地 海南市黒江543
電話番号 073(483)4013
12/30 【内科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある

■おくクリニック

所在地 海南市名高243
電話番号 073(483)5421
12/31 【内科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある

■にしもと内科クリニック

所在地 海草郡紀美野町吉野46-2
電話番号 073(489)8338
12/31 【内科・小児科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある

■医療法人　晃和会　谷口病院

所在地 海南市日方327-11
電話番号 073(482)2500
1/1 【内科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある

■みぞばたクリニック

所在地 紀美野町動木99-1
電話番号 073(489)6100
1/1 【内科】9:00～16:00

 

■木村医院

所在地 海南市沖野々260
電話番号 073(487)3100
1/2 【内科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある

■石本病院

所在地 海南市船尾365
電話番号 073(482)5063
12/29 【内科・外科】9:00～12:00
【内科】12:00～24:00 急患だけ随時　　
1/2 【内科】9:00～16:00
12/30～1/1、1/3 【内科】急患だけ随時

 

■恵友病院

所在地 海南市船尾264-2
電話番号 073(483)1033
1/3 【内科・外科】9:00～16:00
12/29～1/2 【内科・外科】急患だけ随時
※発熱外来は事前の電話確認が必要

※年齢または病状により診療できない場合がある

■橋本胃腸科

所在地 海南市日方431
電話番号 073(483)7877
1/3 【内科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある

■海南医療センター

所在地 海南市日方1522ノ1
電話番号 073（482）4521
12/29 【小児科】9:00～13:00
【皮膚科】急患だけ随時
12/30、31、1/2 【内科】急患だけ随時
1/2のみ　8:30～17:15
1/1、1/2 【整形外科】急患だけ随時
1/3 【小児科】9:00～13:00
【泌尿器科】急患だけ随時

 

■辻秀輝整形外科

所在地 海南市名高178ノ1
電話番号 073（483）3131
12/29

【整形外科】8:30～12:00、13:00～24:00は急患だけ随時
12/30～1/3 【整形外科】急患だけ随時

※年齢または病状により診療できない場合がある

■国保野上厚生総合病院

所在地 海草郡紀美野町小畑198
電話番号 073（489）2178
12/29 【精神科】9:00～翌9:00
急患だけ随時
12/31 【整形外科】9:00～翌9:00
急患だけ随時
12/30、1/1～1/3 【内科】9:00～翌9:00
急患だけ随時

※年齢または病状により診療できない場合がある

紀の川市・岩出市

■那賀休日急患診療所

所在地 紀の川市東大井350
電話番号 0736（77）6410
12/29～1/3 【外科】9:00～12:00、13:00～16:30
【内科】9:00～12:00、13:00～16:30、20:00～22:00
※受付時間

■たかぎ歯科医院

所在地 岩出市水栖11-10
電話番号 0736(63)0416
12/29 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■オリーブ歯科

所在地 紀の川市粉河837-2
電話番号 0736(73)6369
12/30 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■佐野歯科医院

所在地 紀の川市豊田85
電話番号 0736(77)0170
12/30 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■はぎはら歯科

所在地 紀の川市貴志川町長原102
電話番号 0736(64)8850
12/31 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■水崎歯科医院

所在地 岩出市宮67-4
電話番号 0736(62)9898
12/31 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■北村歯科医院

所在地 紀の川市貴志川町北810
電話番号 0736(64)2194
1/1 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■和歯科クリニック

所在地 岩出市根来937-1
電話番号 0736(69)0118
1/1 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■中西歯科医院

所在地 紀の川市打田169-2
電話番号 0736(78)2233
1/2 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■中前歯科医院

所在地 岩出市金池442-4
電話番号 0736(63)1771
1/2 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■吉村歯科医院

所在地 紀の川市貴志川町長原248-8
電話番号 0736(64)8111
1/3 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■えのき歯科

所在地 岩出市西国分529-4
電話番号 0736(63)3763
1/3 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■公立那賀病院

所在地 紀の川市打田1282
電話番号 0736(77)2019
12/29 【外科・小児科・呼吸器内科】8:30～17:15　急患だけ随時
【小児科・呼吸器内科】17:15～翌8:30　急患だけ随時
12/30 【内科・小児科・整形外科】8:30～17:15　急患だけ随時
【小児科・泌尿器科】17:15～翌8:30　急患だけ随時
12/31 【小児科・整形外科・呼吸器内科】8:30～17:15　急患だけ随時
【内科・小児科】17:15～翌8:30　急患だけ随時
1/1 【外科・小児科・腎臓内科】8:30～17:15　急患だけ随時
【小児科・整形外科】17:15～翌8:30　急患だけ随時
1/2 【内科・小児科・耳鼻咽喉科】8:30～17:15　急患だけ随時
【内科・小児科】17:15～翌8:30　急患だけ随時
1/3 【内科・小児科・皮膚科】8:30～17:15　急患だけ随時
【脳神経外科】17:15～翌8:30　急患だけ随時

※当直医変更の場合あり、当直医変更の場合あり

■稲穂会病院

所在地 紀の川市粉河756-3
電話番号 0736(74)2100
12/29 【内科・外科・整形外科】9:00～12:00、17:00～19:00
12/30 【内科・外科・整形外科】9:00～12:00、12:00～24:00急患だけ随時
12/31～1/3 【内科・外科・整形外科】急患だけ随時

※年齢または病状により診療できない場合がある

■名手病院

所在地 紀の川市名手市場294-1
電話番号 0736(75)5252
12/29 【内科】8:00～11:30（受付）
11:30～24:00急患だけ随時
12/30～1/3 【内科】急患だけ随時

※年齢または病状により診療できない場合がある

■貴志川リハビリテーション病院

所在地 紀の川市貴志川町丸栖1423-3
電話番号 0736(64)0061
12/29 【内科】9:00～11:30（受付）
【整形外科・リハビリテーション科】9:00～11:30（受付）15:30～17:00（受付）　　
【整形外科】上記以外　急患だけ随時　
12/30～1/2 【整形外科】急患だけ随時
1/3 【脳神経外科】9:00～19:00
【整形外科】急患だけ随時

■富田病院

所在地 岩出市紀泉台2
電話番号 0736(62)1522
12/29 【内科】9:00～12:00、17:00～19:00
12/30 【内科】9:00～12:00、12:00～24:00急患だけ随時
12/31～1/3 【内科】急患だけ随時

※年齢、または症状により診療できない場合がある

■殿田胃腸肛門病院

所在地 岩出市宮117-7
電話番号 0736(62)9111
12/29 【内科・外科・消化器内科・消化器外科・内視鏡内科・肛門外科・放射線科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科】9:00～12:00（受付11:30終了）
【内科・外科・消化器内科・消化器外科・肛門外科】12:00～24:00事前の電話確認で受診可能な場合あり
12/30～1/3 【内科・外科・消化器内科・消化器外科・肛門外科】事前の電話確認で受診可能な場合あり
※1/1は急患だけ随時

※12/29午前中と1/1は年齢または病状により診療できないことがある

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