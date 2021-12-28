年末年始の救急医療
- 2021/12/28
- コーナー
【期 間】2021年12月29日(水)～2022年1月3日(月)
【エリア】和歌山市・海南市と海草郡・紀の川市と岩出市
■発熱などの症状がある場合、まずは電話で相談を！
|地域名
|月日
|受付時間
|相談先
|電話番号
|県内全域
|12/29～1/3
|24時間対応
|和歌山県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口
|073(441)2170
FAX 073(431)1800
|和歌山市
|12/29～1/3
|10:00～12:00、13:00～16:30、19:00～翌5:30
※29日は19:00～翌5:30だけ対応
|和歌山市夜間・休日応急診療センター
|073(425)8181
|海南市、岩出市
|上記の県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口へ
■和歌山県救急医療情報センター
受診可能な医療機関など、県内の医療機関の診療情報を24時間体制で案内(歯科の診察時間外案内はなし)
|電話番号
|073(426)1199（24時間対応）
|わかやま医療情報ネット（ウェブサイト）
|http://www.wakayama.qq-net.jp/
■子ども救急相談ダイヤル
※通常は平日午後7時～翌9時、土・日・祝日 午前9時～翌9時
|携帯電話・プッシュ回線
|♯8000
|ダイヤル回線・IP電話
|073（431）8000
|備考
|年末年始は午前9時〜翌9時
各医療圏の救急医療体制について
◆診療時間、科目などが変更になる場合がありますので、必ず事前に医療機関に電話確認の上、受診してください
※時間外については、上記の番号に一度問い合わせてください。また、夜間の子どもの急病の際には、子ども救急相談ダイヤルをご利用ください。すぐに病院に行った方がいいのか看護師(必要に応じて医師)が相談に応じてくれます
※休日急患診療所、当番医(黄枠)が開いている時間帯はそちらの利用を
和歌山市
■和歌山市夜間・休日応急診療センター
|所在地
|和歌山市吹上5ノ2ノ15
|電話番号
|内科、小児科、耳鼻咽喉科073（425）8181
歯科073（428）3588
|12/29
|【内科、小児科】19：00～翌6：00
【耳鼻咽喉科】19：00～翌6：00
【歯科】10：00～12：00、13：00〜15：00
|12/30～1/3
|【内科、小児科】10：00～12：00、13：00〜17：00、19：00〜翌6：00
【耳鼻咽喉科】13:00～17:00、19：00～翌6:00
【歯科】10:00～12:00、13:00～15:00
海南市・海草郡
■かわむら医院
|所在地
|海南市下津町下津785-2
|電話番号
|073(492)0132
|12/29
|【内科・小児科】急患だけ随時
※年齢または病状により診療できない場合がある
■谷田クリニック
|所在地
|海草郡紀美野町小畑668-1
|電話番号
|073(489)6800
|12/29
|【内科・小児科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある
■しおたにクリニック
|所在地
|海南市七山350
|電話番号
|12/30
|【内科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある
■くらはしクリニック
|所在地
|海南市黒江543
|電話番号
|073(483)4013
|12/30
|【内科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある
■おくクリニック
|所在地
|海南市名高243
|電話番号
|073(483)5421
|12/31
|【内科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある
■にしもと内科クリニック
|所在地
|海草郡紀美野町吉野46-2
|電話番号
|073(489)8338
|12/31
|【内科・小児科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある
■医療法人 晃和会 谷口病院
|所在地
|海南市日方327-11
|電話番号
|073(482)2500
|1/1
|【内科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある
■みぞばたクリニック
|所在地
|紀美野町動木99-1
|電話番号
|073(489)6100
|1/1
|【内科】9:00～16:00
■木村医院
|所在地
|海南市沖野々260
|電話番号
|073(487)3100
|1/2
|【内科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある
■石本病院
|所在地
|海南市船尾365
|電話番号
|073(482)5063
|12/29
|【内科・外科】9:00～12:00
【内科】12:00～24:00 急患だけ随時
|1/2
|【内科】9:00～16:00
|12/30～1/1、1/3
|【内科】急患だけ随時
■恵友病院
|所在地
|海南市船尾264-2
|電話番号
|073(483)1033
|1/3
|【内科・外科】9:00～16:00
|12/29～1/2
|【内科・外科】急患だけ随時
※発熱外来は事前の電話確認が必要
※年齢または病状により診療できない場合がある
■橋本胃腸科
|所在地
|海南市日方431
|電話番号
|073(483)7877
|1/3
|【内科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある
■海南医療センター
|所在地
|海南市日方1522ノ1
|電話番号
|073（482）4521
|12/29
|【小児科】9:00～13:00
【皮膚科】急患だけ随時
|12/30、31、1/2
|【内科】急患だけ随時
1/2のみ 8:30～17:15
|1/1、1/2
|【整形外科】急患だけ随時
|1/3
|【小児科】9:00～13:00
【泌尿器科】急患だけ随時
■辻秀輝整形外科
|所在地
|海南市名高178ノ1
|電話番号
|073（483）3131
|12/29
|
【整形外科】8:30～12:00、13:00～24:00は急患だけ随時
|12/30～1/3
|【整形外科】急患だけ随時
※年齢または病状により診療できない場合がある
■国保野上厚生総合病院
|所在地
|海草郡紀美野町小畑198
|電話番号
|073（489）2178
|12/29
|【精神科】9:00～翌9:00
急患だけ随時
|12/31
|【整形外科】9:00～翌9:00
急患だけ随時
|12/30、1/1～1/3
|【内科】9:00～翌9:00
急患だけ随時
※年齢または病状により診療できない場合がある
紀の川市・岩出市
■那賀休日急患診療所
|所在地
|紀の川市東大井350
|電話番号
|0736（77）6410
|12/29～1/3
|【外科】9:00～12:00、13:00～16:30
【内科】9:00～12:00、13:00～16:30、20:00～22:00
※受付時間
■たかぎ歯科医院
|所在地
|岩出市水栖11-10
|電話番号
|0736(63)0416
|12/29
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■オリーブ歯科
|所在地
|紀の川市粉河837-2
|電話番号
|0736(73)6369
|12/30
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■佐野歯科医院
|所在地
|紀の川市豊田85
|電話番号
|0736(77)0170
|12/30
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■はぎはら歯科
|所在地
|紀の川市貴志川町長原102
|電話番号
|0736(64)8850
|12/31
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■水崎歯科医院
|所在地
|岩出市宮67-4
|電話番号
|0736(62)9898
|12/31
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■北村歯科医院
|所在地
|紀の川市貴志川町北810
|電話番号
|0736(64)2194
|1/1
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■和歯科クリニック
|所在地
|岩出市根来937-1
|電話番号
|0736(69)0118
|1/1
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■中西歯科医院
|所在地
|紀の川市打田169-2
|電話番号
|0736(78)2233
|1/2
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■中前歯科医院
|所在地
|岩出市金池442-4
|電話番号
|0736(63)1771
|1/2
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■吉村歯科医院
|所在地
|紀の川市貴志川町長原248-8
|電話番号
|0736(64)8111
|1/3
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■えのき歯科
|所在地
|岩出市西国分529-4
|電話番号
|0736(63)3763
|1/3
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■公立那賀病院
|所在地
|紀の川市打田1282
|電話番号
|0736(77)2019
|12/29
|【外科・小児科・呼吸器内科】8:30～17:15 急患だけ随時
【小児科・呼吸器内科】17:15～翌8:30 急患だけ随時
|12/30
|【内科・小児科・整形外科】8:30～17:15 急患だけ随時
【小児科・泌尿器科】17:15～翌8:30 急患だけ随時
|12/31
|【小児科・整形外科・呼吸器内科】8:30～17:15 急患だけ随時
【内科・小児科】17:15～翌8:30 急患だけ随時
|1/1
|【外科・小児科・腎臓内科】8:30～17:15 急患だけ随時
【小児科・整形外科】17:15～翌8:30 急患だけ随時
|1/2
|【内科・小児科・耳鼻咽喉科】8:30～17:15 急患だけ随時
【内科・小児科】17:15～翌8:30 急患だけ随時
|1/3
|【内科・小児科・皮膚科】8:30～17:15 急患だけ随時
【脳神経外科】17:15～翌8:30 急患だけ随時
※当直医変更の場合あり、当直医変更の場合あり
■稲穂会病院
|所在地
|紀の川市粉河756-3
|電話番号
|0736(74)2100
|12/29
|【内科・外科・整形外科】9:00～12:00、17:00～19:00
|12/30
|【内科・外科・整形外科】9:00～12:00、12:00～24:00急患だけ随時
|12/31～1/3
|【内科・外科・整形外科】急患だけ随時
※年齢または病状により診療できない場合がある
■名手病院
|所在地
|紀の川市名手市場294-1
|電話番号
|0736(75)5252
|12/29
|【内科】8:00～11:30（受付）
11:30～24:00急患だけ随時
|12/30～1/3
|【内科】急患だけ随時
※年齢または病状により診療できない場合がある
■貴志川リハビリテーション病院
|所在地
|紀の川市貴志川町丸栖1423-3
|電話番号
|0736(64)0061
|12/29
|【内科】9:00～11:30（受付）
【整形外科・リハビリテーション科】9:00～11:30（受付）15:30～17:00（受付）
【整形外科】上記以外 急患だけ随時
|12/30～1/2
|【整形外科】急患だけ随時
|1/3
|【脳神経外科】9:00～19:00
【整形外科】急患だけ随時
■富田病院
|所在地
|岩出市紀泉台2
|電話番号
|0736(62)1522
|12/29
|【内科】9:00～12:00、17:00～19:00
|12/30
|【内科】9:00～12:00、12:00～24:00急患だけ随時
|12/31～1/3
|【内科】急患だけ随時
※年齢、または症状により診療できない場合がある
■殿田胃腸肛門病院
|所在地
|岩出市宮117-7
|電話番号
|0736(62)9111
|12/29
|【内科・外科・消化器内科・消化器外科・内視鏡内科・肛門外科・放射線科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科】9:00～12:00（受付11:30終了）
【内科・外科・消化器内科・消化器外科・肛門外科】12:00～24:00事前の電話確認で受診可能な場合あり
|12/30～1/3
|【内科・外科・消化器内科・消化器外科・肛門外科】事前の電話確認で受診可能な場合あり
※1/1は急患だけ随時
※12/29午前中と1/1は年齢または病状により診療できないことがある
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