所在地 紀の川市打田1282

12/29 【外科・小児科・呼吸器内科】8:30～17:15 急患だけ随時

【小児科・呼吸器内科】17:15～翌8:30 急患だけ随時

12/30 【内科・小児科・整形外科】8:30～17:15 急患だけ随時

【小児科・泌尿器科】17:15～翌8:30 急患だけ随時

12/31 【小児科・整形外科・呼吸器内科】8:30～17:15 急患だけ随時

【内科・小児科】17:15～翌8:30 急患だけ随時

1/1 【外科・小児科・腎臓内科】8:30～17:15 急患だけ随時

【小児科・整形外科】17:15～翌8:30 急患だけ随時

1/2 【内科・小児科・耳鼻咽喉科】8:30～17:15 急患だけ随時

【内科・小児科】17:15～翌8:30 急患だけ随時