「はじめてのベースボール5」教室
- 2025/11/6
- 街のイベント
新スポーツ「ベースボール5」を体験する「はじめてのベースボール5」教室が、11月29日(土)午前10時～正午、午後2時～4時、海南市総合体育館(同市大野中)で開催。日本代表・六角彩子選手が参加し、日本初のチーム紹介、ルールを覚えてミニゲームなど。小学生と家族が対象。参加無料。定員各部50人。11月16日(日)までにフォーム(https://forms.gle/zgYjr1YyBwzT3TZTA)で申し込み(先着順)。
|イベント期間
|11月29日(土)
|問い合わせ
|ベースボール5推進実行委員会(サンコー内)
|電話番号
|073(482)5011
