いちかわかずみ詩の朗読会

和歌山市出身で兵庫県在住の詩人・いちかわかずみさんによる「詩の朗読会」が、5月24日(日)午後2時～3時、本町公園ギャラリー(和歌山市本町)で催されます。いちかわさんが、詩人で童謡作家・北原白秋の「あめんぼの歌」と、著書「まだかえらないよ」「琴線にふれる」の中から詩を朗読。ゲストに同ギャラリーオーナー・秀野光次さんを迎えて、同ギャラリーについて対談します。言葉の響きに耳を傾けてみて。入場無料。