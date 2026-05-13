いちかわかずみ詩の朗読会
- 2026/5/14
- 街のイベント
和歌山市出身で兵庫県在住の詩人・いちかわかずみさんによる「詩の朗読会」が、5月24日(日)午後2時～3時、本町公園ギャラリー(和歌山市本町)で催されます。いちかわさんが、詩人で童謡作家・北原白秋の「あめんぼの歌」と、著書「まだかえらないよ」「琴線にふれる」の中から詩を朗読。ゲストに同ギャラリーオーナー・秀野光次さんを迎えて、同ギャラリーについて対談します。言葉の響きに耳を傾けてみて。入場無料。
|イベント期間
|5月24日(日)
|問い合わせ
|本町公園ギャラリー
|電話番号
|080(2257)6431
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