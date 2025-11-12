お花と音楽のコラボフェス
- 2025/11/13
- 街のイベント
日本ハンギングバスケット協会県支部長を務める三木道代さん主宰の花のアトリエ未来(和歌山市松江北)で、「お花と音楽のコラボフェス」が11月23日(祝)～29日(土)午前10時～午後4時に催されます。三木さんが作る色鮮やかなハンギングバスケットや寄せ植えを展示。午前11時からと午後1時半から、ギターやバイオリン、ウクレレなど、さまざまな音楽の演奏を日替わりで楽しめます。お菓子付き、コーヒー代500円。
|イベント期間
|11月23日(祝)～29日(土)
|問い合わせ
|三木さん
|電話番号
|090(4287)6583
