きみのフェスタ 猿熊まつり
- 2025/10/30
- 街のイベント
旧猿川村地域を中心に、紀美野町の魅力を再発見する「2025きみのフェスタ 猿熊まつり」が、11月9日(日)午前11時～午後4時、慶風高等学校(紀美野町田)で催されます。林業体験や移住相談、クラシックカー・バイクの展示は常設。11時半～1時半にモルック大会や2時～3時半にウインズ平阪ミニライブ。紀美野音頭と炭坑節をみんなで踊るコーナーやジャンケン大会など目白押し。参加無料。詳細は下記へ。
|イベント期間
|11月9日(日)
|問い合わせ
|猿熊まつり実行委員会
|電話番号
|073(474)3035
おすすめ記事
-
2025/10/30深まる秋 お出かけも夜長も
カフェでわたし時間ぐっと気温が下がり、秋が一気に深まりました。山々が色づき始め、そろそろ届く紅葉の便りにお出かけ気…
-
2025/10/23話題を呼ぶNew Spot
県内初！ 「ハンズ」オープン10月15日、近鉄百貨店和歌山店に和歌山県初の「ハンズ」がオープン。さっそく話題を集めています。…
-
2025/10/16ワークスタイル -これからの“働く”を考える-
今日も社会を動かす場所で近年、警備の仕事で女性の活躍が目立つようになり、女性警備員が全体の7・3％を占めるまでに増えてい…
-
2025/10/9勝手にリビングノーベル食文化賞各分野で人類に対して多大な貢献をした人物に贈られる「ノーベル賞」。食欲の秋を迎えた今週は、食の道…
-
2025/10/2伊太祈曽駅から四季の郷公園まで運行中
トゥクトゥクに乗ってお出かけようやく暑さも和らぎ、出かけやすい季節になりました。伊太祈曽駅から四季の郷公園の間を“トゥクトゥ…