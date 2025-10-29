きみのフェスタ 猿熊まつり

旧猿川村地域を中心に、紀美野町の魅力を再発見する「2025きみのフェスタ 猿熊まつり」が、11月9日(日)午前11時～午後4時、慶風高等学校(紀美野町田)で催されます。林業体験や移住相談、クラシックカー・バイクの展示は常設。11時半～1時半にモルック大会や2時～3時半にウインズ平阪ミニライブ。紀美野音頭と炭坑節をみんなで踊るコーナーやジャンケン大会など目白押し。参加無料。詳細は下記へ。