くらしのなんでも相談会
- 2025/12/18
- 街のイベント
ひとりで悩まず、気軽に相談してみませんか。「第10回フードバンク&くらしのなんでも相談会」が、12月20日(土)午後2時～3時、和歌山生協病院駐車場(和歌山市有本)で開かれます。生活が苦しい、仕事がない、健康に不安がある、教育費が大変など、さまざまな悩みに応じる相談会。フードバンクでは、生活で困っている人に、企業や地域の人から提供してもらった食品や日用品、衣類などを無料で配布します。予約不要。
|イベント期間
|12月20日(土)
|問い合わせ
|まちづくり組合員活動推進部
|電話番号
|073(474)5121
