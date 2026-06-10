こどもの本交換会
- 2026/6/11
- 街のイベント
「第17回本を大切にする気持ちをつなぐ こどもの本交換会」が、6月20日(土)、21日(日)午前10時～午後3時、和歌山市北コミュニティセンター1階活動室大2(同市直川)で行われます。本の数は制限なしで、90㎝以上の子ども服を10点まで美品に限り交換できます(持参した本は本に服は服に交換)。本の読み聞かせなども。対象は小学生以下の子どもと保護者。無料。定員子ども、保護者各30人。予約不要。
|イベント期間
|6月20日(土)、21日(日)
|問い合わせ
|和歌山おかたづけクラブ・二出川さん
|電話番号
|090(9626)2300
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