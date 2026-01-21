 

すごい住宅性能のヒミツ④
被災後も住み続けられる家を
「耐震性」の高い住まい

2階建てなら「制震」でより強度に

 南海トラフ巨大地震が想定される中、住まいの耐震化は家づくりにおいて重要なポイントの一つです。シリーズ4回目は、高耐震の住宅工法に定評がある「丸良木材産業」(和歌山市栗栖)の営業部長・廣原理也さんに、耐震性の高い家について聞きました。
まず家の耐震化とは。「字のごとく、地『震』に『耐』えられるよう、柱や梁(はり)、耐力壁を接合し、筋交いや構造用合板で補強する造りで、家の倒壊や損壊を防ぎます」と廣原さんは話します。

「『偏心率』も大切」とも。「『偏心率』とは、建物の重さの中心点である『重心』と、建物の強さの中心点である『剛心』のずれを表します」と、廣原さん。「このずれが大きいほど、地震などの外力が加わったときに崩壊のリスクを招くため、2つの中心点を近づける構造計算で、建物の安定性を図ります」と説明します。

2階建て以上の家なら「制震」構造を追加し、より強度な家づくりを。「上層階ほど揺れが大きく、繰り返しの地震でダメージが蓄積するため、ダンパーなどの制震装置で地震の力を制御して揺れを抑えます」

耐震の家に制震をプラスした場合の費用は「10～100万円と幅広いです」と廣原さん。「家の規模により、ダンパーの数や設置工法が変わるので。製品によってメンテナンスが必要なケースもあり、依頼する会社に確認を」とアドバイス。

「免震」と呼ばれる対策もあります。「建物と基礎の間に特殊な装置を設置し、地震が直接建物に伝わらないようにして揺れを軽減します」と。一方、導入コストが高く、定期的な点検やメンテナンスが必要な面もあります。

最後に、「家の造りが良くても、地盤の状態や立地環境が悪ければ被災のリスクが高まります」と、廣原さん。「国や自治体が作成した防災地図『ハザードマップ』を活用し、安全な土地選びをしてください」と、呼びかけていました。

人工地震波で振動実験を行った、高耐震の家の一例(写真提供=丸良木材産業)


ハウジング

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年1月24日号「南葵音楽文庫100年 紀州徳川の世界的な音楽遺産」

    2026/1/22

    南葵音楽文庫100年
    紀州徳川の世界的な音楽遺産
     「南葵音楽文庫」の前身である「南葵音楽図書館」が、開館して100年を迎えました。その魅力を広めよ…
  2. リビング和歌山2026年1月17日号「2024年度県不登校児童生徒数過去最多 わが子が不登校になったら」

    2026/1/15

    2024年度県不登校児童生徒数過去最多
    わが子が不登校になったら
     2024年度の全国の小中学校の不登校児童生徒数は35万3970人。少子化が続く中、不登校の数は1…
  3. リビング和歌山2026年1月10日号「全国の編集長がセレクト 日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！」

    2026/1/8

    全国の編集長がセレクト
    日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！
     毎年恒例の大人気プレゼント企画、今回は地元自慢のお米と、これがあれば何杯でもいける！ というより…
  4. リビング和歌山2025年年末年始号「2026年 幸運をつかみ 午く良い年に」

    2025/12/25

    2026年 幸運をつかみ
    午く良い年に
    　2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…
  5. リビング和歌山2025年12月20日号「寒い日のお楽しみ せいろ蒸し日和」

    2025/12/18

    寒い日のお楽しみ
    せいろ蒸し日和
     寒い季節にぴったりのせいろ蒸し料理。ベジフル料理研究家・井上宣子さんによる考案、和歌山の食材を取…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/1/22

    2026年1月24日号

  2. 2026/1/15

    2026年1月17日号

  3. 2026/1/8

    2026年1月10日号

  4. 2025/12/25

    2025年年末年始号

  5. 2025/12/18

    2025年12月20日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。