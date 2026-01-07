のりのり兄妹寄席
- 2026/1/8
- 街のイベント
わかやま楽落会に所属する小学生の兄・のりのり亭おむすびと弟・のりのり亭おにぎりが古典落語を披露。「第2回のりのり兄妹寄席」が、1月18日(日)午前11時からと午後2時から、和歌山市宮北連絡所(同市黒田)で行われます(開場30分前)。おむすびの「ひむかの国こども落語全国大会」小学生の部最優秀賞受賞を記念する寄席。ゲストはぴょんぴょん亭うさぎ。入場無料。定員各回40人(先着順)。申し込みは下記へ。
|イベント期間
|1月18日(日)
|問い合わせ
|和歌山市宮北連絡所
|電話番号
|073(471)2218
