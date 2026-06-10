はたらくナマコの観察会
- 2026/6/11
- 街のイベント
串本海中公園(串本町有田)で、小学生以上一般を対象にした「はたらくナマコの観察会」が、7月12日(日)午前9時～正午に実施。ナマコが暮らす海岸で、生態系におけるナマコの役割と必要な環境について学びます。小学生は保護者同伴。無料。定員30人。申し込みは往復はがきで6月21日(日)までに(必着)。多数抽選。
|イベント期間
|7月12日(日)
|問い合わせ
|和歌山県立自然博物館
|電話番号
|073(483)1777
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