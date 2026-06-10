はたらくナマコの観察会

串本海中公園(串本町有田)で、小学生以上一般を対象にした「はたらくナマコの観察会」が、7月12日(日)午前9時～正午に実施。ナマコが暮らす海岸で、生態系におけるナマコの役割と必要な環境について学びます。小学生は保護者同伴。無料。定員30人。申し込みは往復はがきで6月21日(日)までに(必着)。多数抽選。