まちなか野菜栽培教室

有機農法で、家庭菜園を始めてみませんか。野菜作りに関心のある人を対象にした「まちなか野菜栽培教室(まちなか百姓養成塾)」が、9月17日(水)午後6時半～8時、和歌山市地域フロンティアセンター(同市本町、フォルテワジマ6階)で実施。有機栽培農家が、大根やニンジンなどの育て方を直伝します。資料代500円。定員20人(先着順)。参加希望者は前日までに申し込みを。定員に余裕があれば当日参加可。