まち歩き隊

環境美化と健康づくりを。「目指せ！ ゴミゼロ みんなでつくろうキレイな和歌山 まち歩き隊」が、6月27日(土)午前10時～11時に行われます(雨天中止)。こうふくホーム和歌山アリーナ(和歌山県立体育館、和歌山市中之島)に集合。みんなでゴミを拾いながら歩きます。体育館から市営紀和駅団地周辺、別ルートで戻る約2㎞のコース。インボディー測定会も。無料。申し込みは6月26日(金)までに来館、または電話で。