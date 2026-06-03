まち歩き隊
- 2026/6/4
- 街のイベント
環境美化と健康づくりを。「目指せ！ ゴミゼロ みんなでつくろうキレイな和歌山 まち歩き隊」が、6月27日(土)午前10時～11時に行われます(雨天中止)。こうふくホーム和歌山アリーナ(和歌山県立体育館、和歌山市中之島)に集合。みんなでゴミを拾いながら歩きます。体育館から市営紀和駅団地周辺、別ルートで戻る約2㎞のコース。インボディー測定会も。無料。申し込みは6月26日(金)までに来館、または電話で。
|イベント期間
|6月27日(土)
|問い合わせ
|こうふくホーム和歌山アリーナ(和歌山県立体育館)管理事務所
|電話番号
|073(422)4108
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