みんなで虫を見つけよう
- 2026/5/21
- 街のイベント
生物が多く生息する豊かな森林で、自然との触れ合いを楽しみながら学ぶ生物観察会「みんなで虫を見つけよう」が、5月24日(日)午前9時半～11時半に実施。和歌山県立紀伊風土記の丘(和歌山市岩橋)に集合。万葉植物園や花木園で、チョウやトンボなどの昆虫の生態を観察(採集は自由)。案内は和歌山県生物同好会会員・松下太さん。資料代、保険料1家族500円。申し込みは前日までに。雨天・荒天中止。
|イベント期間
|5月24日(日)
|問い合わせ
|和歌山県生物同好会・土井さん
|電話番号
|090(8521)4094
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