みんなのシアター
- 2026/3/26
- 街のイベント
障害の有無に関わらず、みんなで演劇遊びをするワークショップ「インクルーシブ みんなのシアター」が、4月18日(土)午前10時～11時半、和歌山市ふれ愛センター(同市木広町)で実施。発声などさまざまな演劇のメニューを体験。幅広い年代の参加者同士がコミュニケーションを取り交流して、お芝居でワクワク楽しみます。対象は小学3年生以上。定員約20人。参加費無料。参加希望者は下記へ申し込みを。
|イベント期間
|4月18日(土)
|問い合わせ
|和歌山市ふれ愛センター
|電話番号
|073(433)8866
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