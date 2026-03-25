 

みんなのシアター

 障害の有無に関わらず、みんなで演劇遊びをするワークショップ「インクルーシブ みんなのシアター」が、4月18日(土)午前10時～11時半、和歌山市ふれ愛センター(同市木広町)で実施。発声などさまざまな演劇のメニューを体験。幅広い年代の参加者同士がコミュニケーションを取り交流して、お芝居でワクワク楽しみます。対象は小学3年生以上。定員約20人。参加費無料。参加希望者は下記へ申し込みを。

イベント期間4月18日(土)
問い合わせ和歌山市ふれ愛センター
電話番号073(433)8866
3月19日現在の情報です

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