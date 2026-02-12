やさしいビデオ教室
- 2026/2/12
- 街のイベント
スマートフォンのアプリを使って動画編集を楽しむ「第4回やさしいビデオ教室」が、2月15日(日)午後1時～3時、和歌山県立図書館2階ふれあいルーム1(和歌山市西高松)で開催。スマートフォンで動画5カットを事前に撮り、アプリのVITA(ビータ)をインストールして用意を。参加無料。定員約20人(先着順)。予約不要。
|イベント期間
|2月15日(日)
|問い合わせ
|和歌山映像クラブ事務局・南川さん
|電話番号
|090(7754)6633
