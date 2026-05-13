やさしいビデオ教室
- 2026/5/14
- 街のイベント
誰でも簡単にスマートフォンのアプリを使って動画編集できる「第1回やさしいビデオ教室」が、5月24日(日)午後1時～3時、和歌山県立図書館2階ふれあいルーム1(和歌山市西高松)で開かれます。動画5カットを事前に撮り、アプリVITA(ビータ)をインストールして準備を。参加無料。定員約20人(先着順)。予約不要。
|イベント期間
|5月24日(日)
|問い合わせ
|和歌山映像クラブ事務局・南川さん
|電話番号
|090(7754)6633
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