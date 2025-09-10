 

ゆるり花

ゆるり花 水彩画を中心にコラージュやレース切り絵など、多様な技法で植物をモチーフにみずみずしく表現した「水彩画サークル展覧会 ゆるり花」が、9月16日(火)～28日(日)午前9時～午後8時、和歌山城ホール3階で催されます(28日は4時まで)。メンバー8人が月1回集まって創作した作品20数点を展示。入場無料。

イベント期間9月16日(火)～28日(日)
問い合わせ岡崎さん
電話番号090(8750)7399
9月5日現在の情報です

