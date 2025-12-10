わくわく和菓子づくり体験
- 2025/12/11
- 街のイベント
和菓子職人に教わる「わくわく和菓子づくり体験」が、1月12日(祝)に和歌山市ふれ愛センター(同市木広町)で実施されます。和菓子の製造道具、技、豆知識を学び、楽しく和菓子を作りましょう。午前10時半～正午と午後1時半～3時の2回行われ、定員は各25人程度(先着順)。対象は、和歌山市に在住する小学生以上。材料費1000円。同センター窓口で、または電話で申し込みを。
|イベント期間
|1月12日(祝)
|問い合わせ
|和歌山市ふれ愛センター
|電話番号
|073(433)8866
おすすめ記事
-
2025/12/11進化した往年の玩具、コレクションの極み
大人が夢中！「キダルトトイ」の世界ちまたのおもちゃ屋さんはクリスマス商戦でかき入れ時。しかし実は今、“玩具市場”をけん引しているの…
-
2025/12/4和歌山市内の5つの社寺を参拝
御朱印にときめく小旅へ和歌山市内の5社寺を訪れて御朱印を集める「紀州神仏霊場巡り」が来年4月末まで行われています。全て…
-
2025/11/27新たな視点で魅力を発掘し、情報を発信
岩出市地域おこし協力隊着任JR岩出駅前に観光案内所の整備を進めている岩出市。市が初めて募集した地域おこし協力隊も着任し、“…
-
今年も、けやき大通りがキラキラとした光と笑顔に包まれる季節がやってきます。今年で3年目となる冬の…
-
2025/11/13和歌山県の手仕事を訪ねて
丈夫で温かみのある風合い
手すき和紙の伝統をつなぐ書や工芸、日用品など、暮らしの中で、広く親しまれてきた「和紙」。植物・コウゾと、その繊維を均一に…