イズミヤショッピングセンター1階に「楽天モバイル」が9月16日に登場。店内では、スタッフに直接サービス内容について質問でき、展示機種を実際に操作して確かめることもできます。店頭で見積もりをした人は「お買いものパンダ」のグッズ、新規契約をした人は最大1万3000ポイントがもらえる特典があります。他社から電話番号そのままで乗り換えもOK。来店時は混雑を避けるために、事前予約を。
店舗情報
|店舗名
|楽天モバイル
イズミヤショッピングセンター和歌山店
|電話番号
|050(5840)0321
|住所
|和歌山市新生町7-20イズミヤ内1階
|営業時間
|午前10時～午後8時半(日曜は午前9時半から)
|定休日
|無休
|駐車場
|あり
関連キーワード
おすすめ記事
-
2025/11/27新たな視点で魅力を発掘し、情報を発信
岩出市地域おこし協力隊着任JR岩出駅前に観光案内所の整備を進めている岩出市。市が初めて募集した地域おこし協力隊も着任し、“…
-
今年も、けやき大通りがキラキラとした光と笑顔に包まれる季節がやってきます。今年で3年目となる冬の…
-
2025/11/13和歌山県の手仕事を訪ねて
丈夫で温かみのある風合い
手すき和紙の伝統をつなぐ書や工芸、日用品など、暮らしの中で、広く親しまれてきた「和紙」。植物・コウゾと、その繊維を均一に…
-
2025/11/6「もしもノート」を活用して
始めてみよう“人生会議”11月30日は、「人生会議の日」。厚生労働省により定められたものですが、“人生会議”って何？ 今…
-
2025/10/30深まる秋 お出かけも夜長も
カフェでわたし時間ぐっと気温が下がり、秋が一気に深まりました。山々が色づき始め、そろそろ届く紅葉の便りにお出かけ気…