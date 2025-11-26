 

イズミヤに〝楽天モバイル〟が誕生！
見積もりや契約した人にはうれしい特典付き

 イズミヤショッピングセンター1階に「楽天モバイル」が9月16日に登場。店内では、スタッフに直接サービス内容について質問でき、展示機種を実際に操作して確かめることもできます。店頭で見積もりをした人は「お買いものパンダ」のグッズ、新規契約をした人は最大1万3000ポイントがもらえる特典があります。他社から電話番号そのままで乗り換えもOK。来店時は混雑を避けるために、事前予約を。

店舗情報

店舗名楽天モバイル
イズミヤショッピングセンター和歌山店
電話番号050(5840)0321
住所和歌山市新生町7-20イズミヤ内1階
営業時間午前10時～午後8時半(日曜は午前9時半から)
定休日無休
駐車場あり

