イズミヤに〝楽天モバイル〟が誕生！

見積もりや契約した人にはうれしい特典付き

イズミヤショッピングセンター1階に「楽天モバイル」が9月16日に登場。店内では、スタッフに直接サービス内容について質問でき、展示機種を実際に操作して確かめることもできます。店頭で見積もりをした人は「お買いものパンダ」のグッズ、新規契約をした人は最大1万3000ポイントがもらえる特典があります。他社から電話番号そのままで乗り換えもOK。来店時は混雑を避けるために、事前予約を。

店舗情報