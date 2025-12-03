キャンドルサービス
- 2025/12/4
- 街のイベント
“あなたにとどけたいクリスマスがここに” を謳(うた)う催し「～クリスマスは教会で～キャンドルサービス」が、12月14日(日)午後5時～6時、インマヌエル和歌山キリスト教会(和歌山市西高松)で行われます。イエス・キリストの誕生の物語を、絵本の朗読で紹介。ろうそくの灯のもとで、クリスマスの讃美歌をみんなで歌います。12月21日(日)午後0時半～1時半には、サンタクロースが登場する「こどものクリスマス会」も。無料。
|イベント期間
|12月14日(日)
|問い合わせ
|インマヌエル和歌山キリスト教会
|電話番号
|073(445)2736
