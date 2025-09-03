ジオパークと世界遺産
- 2025/9/4
- 街のイベント
南紀熊野が持つ価値を知り、探求するきっかけに。和歌山大学南紀熊野サテライト公開講座「ジオパークと世界遺産～科学と信仰～」が、10月12日(日)午後1時半～4時半、ビッグ・U講義室(田辺市新庄町)で開催。和歌山県世界遺産センターと南紀熊野ジオパークセンター、同大学が共催する講演とシンポジウム。参加無料。定員50人(先着順)。申し込みは9月26日(金)までにファクスなどで。
|イベント期間
|10月12日(日)
|問い合わせ
|和歌山大学研究・社会連携課社会連携室
|電話番号
|073(457)7127
073(457)7167
