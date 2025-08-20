セミナー「一歩踏み出す関わり方」
- 2025/8/21
- 街のイベント
思春期・青年期の子どもとの関わり方に悩む家族に向けたセミナー「一歩踏み出す関わり方」が、8月30日(土)午前10時半～正午、Wajima本町ビル6階(和歌山市本町)で。開場10時15分。ソーシャルケアセンター代表理事・山本大輔さんと一緒に、なかなか変わらない状況から変化が起こる子どもとの関わりを考えます。個別のプチ相談会も(予約優先)。参加無料。定員20人。申し込みは8月25日(月)までに。
|イベント期間
|8月30日(土)
|問い合わせ
|若者サポートステーションWith Youわかやま
|電話番号
|073(428)0874
