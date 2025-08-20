チャリティー花寄(はなよせ)茶会
- 2025/8/21
- 街のイベント
和歌山文化協会茶道部主催の「第15回チャリティー花寄茶会」が、9月7日(日)午前10時～午後3時、ホテルアバローム紀の国(和歌山市湊通丁北)で開催。表千家の作法で薄茶がたてられ、おいしく抹茶と菓子をいただけます。会員が生ける茶花のデモンストレーションも一席ごとに実施。一般の人が花を生けることができるコーナーも。お茶と菓子代500円。予約不要。収益金の一部は日本赤十字社に寄付。
|イベント期間
|9月7日(日)
|問い合わせ
|永岡さん
|電話番号
|073(424)7675
