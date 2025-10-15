チリメンモンスターイン和歌山
- 2025/10/16
- 街のイベント
小学生以上を対象にした「チリメンモンスターイン和歌山」が、11月16日(日)午後1時半～3時半、和歌山県立自然博物館(海南市船尾)で実施。ちりめんじゃこにまじる生物を観察。小学生は保護者同伴。入館料と材料費100円ほど必要。定員30人。申し込みは10月26日(日)までに往復はがきで(必着)。多数抽選。
|イベント期間
|11月16日(日)
|問い合わせ
|和歌山県立自然博物館
|電話番号
|073(483)1777
