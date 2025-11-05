チーム子育て戦略会議
- 2025/11/6
- 街のイベント
家族で、オンラインでも参加できるワークショップ「チーム子育て戦略会議」が、11月22日(土)午前10時～正午、和歌山市地域子育て支援拠点komodoと同市民図書館西分館(同市松江)で行われます。講師は助産師の鈴木満帆さんと長谷川真央さん。グループワークなど。対象は同市在住の子育て中の夫婦、プレパパ＆ママ。子どもも参加可。参加無料。定員15世帯(約30人)。申し込み方法は下記へ。
|イベント期間
|11月22日(土)
|問い合わせ
|ホッピング
|電話番号
|073(425)8789
