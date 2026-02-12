ノルディックウォーキング
- 2026/2/12
- 街のイベント
JR和歌山線田井ノ瀬駅から紀伊風土記の丘(和歌山市岩橋)を散策する「～歩いて健康・歩いて楽しい～第11回ノルディックウォーキング」が、2月22日(日)午前10時～午後3時40分に実施。午前9時40分にJR和歌山駅(同市美園町)に集合。移築された国指定重要文化財の旧柳川家住宅などを巡ります。弁当と飲み物を持参、動きやすい服装で。保険料500円。申し込みは2月19日(木)まで。雨天中止。
|イベント期間
|2月22日(日)
|問い合わせ
|ノルディックウォーキング事務局・太田さん
|電話番号
|090(9252)2670
