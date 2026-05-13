ノルディックウォーキング
- 2026/5/14
- 街のイベント
車駕之古址(しゃかのこし)古墳(和歌山市木ノ本)から木本八幡宮公園、西庄ふれあいの郷(同市西庄)、全行程6㎞を散策する「～歩いて健康・歩いて楽しい～第14回ノルディックウォーキング」が、5月24日(日)午前9時10分～午後2時に実施。南海和歌山市駅に集合。ふれあいの郷で、希望者はハーブティー(100円)を味わいます。弁当などを各自持参。保険料500円。申し込みは5月21日(木)まで。雨天中止。
|イベント期間
|5月24日(日)
|問い合わせ
|ノルディックウォーキング事務局・太田さん
|電話番号
|090(9252)2670
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