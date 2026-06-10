 

ノルディックウォーキング

 2本のポールを使ったノルディックウオーキングと、平池緑地公園(貴志川町神戸)で約2000年前の種子を発芽させた「大賀ハス」、ベトナムの美しいハスの鑑賞を楽しみませんか。「第15回ノルディックウォーキング」が、6月28日(日)午前9時10分～午後2時に催されます。JR和歌山駅に集合。大池遊園(同町長山)から同公園で昼食をとり、全行程約4㎞歩きます。保険料500円。申し込みは6月25日(木)まで。雨天中止。

イベント期間6月28日(日)
問い合わせノルディックウォーキング事務局・太田さん
電話番号090(9252)2670
6月5日現在の情報です

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