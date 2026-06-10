バリアフリー映画「じんじん」上映会

心のバリアフリーの大切さを考える、和歌山市在住の人を対象にした「バリアフリー映画『じんじん』上映会」が、7月5日(日)午前10時～午後0時10分、1時半～3時40分、同市ふれ愛センター(同市木広町)で行われます。心優しい人びとの無償の愛と、広大な大地に染みわたる親子の絆を描いた作品で、企画・主演は俳優・大地康雄。入場無料。定員各回30人。参加希望者は、電話またはファクスで下記へ申し込みを。