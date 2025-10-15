ベトナムの民族文化フェス
「親子で楽しむ！ ベトナムの民族文化フェス」が、11月9日(日)午後1時～3時半、和歌山県国際交流センター(和歌山市手平)で催されます。「ベトナムのカラフル少数民族」をテーマに、ベトナム語と日本語で絵本の読み聞かせや同国の伝統的な民族舞踊の演奏、竹踊りを楽しみます。対象は小学生以下の子どもと保護者。参加無料。定員25組。申し込み方法は問い合わせを。締め切りは10月30日(木)。多数抽選。
|イベント期間
|11月9日(日)
|問い合わせ
|和歌山県国際交流協会
|電話番号
|073(435)5240
