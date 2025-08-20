 

ペタンク初心者講習会

 年齢に関係なく楽しめる、フランス発祥のスポーツ・ペタンクを体験しませんか。「ペタンク初心者講習会」が、9月19日、26日、10月3日、10日各金曜午後1時半～3時半、大新公園ペタンクコート(和歌山市坊主丁)で行われます(雨天中止)。競技の基本ルールやマナーを覚えてプレーします。全4回の講習ですが、途中参加も可。受講無料。定員約10人。申し込みは9月9日(火)までに下記へ。ショートメッセージも可。

イベント期間9月19日(金)～10月10日(金)
問い合わせ和歌山市ペタンク協会事務局・酒井さん
電話番号090(9702)0748
8月12日現在の情報です

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

