ペタンク初心者講習会
- 2025/8/21
- 街のイベント
年齢に関係なく楽しめる、フランス発祥のスポーツ・ペタンクを体験しませんか。「ペタンク初心者講習会」が、9月19日、26日、10月3日、10日各金曜午後1時半～3時半、大新公園ペタンクコート(和歌山市坊主丁)で行われます(雨天中止)。競技の基本ルールやマナーを覚えてプレーします。全4回の講習ですが、途中参加も可。受講無料。定員約10人。申し込みは9月9日(火)までに下記へ。ショートメッセージも可。
|イベント期間
|9月19日(金)～10月10日(金)
|問い合わせ
|和歌山市ペタンク協会事務局・酒井さん
|電話番号
|090(9702)0748
