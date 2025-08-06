ミャンマーへ旅しよう
- 2025/8/7
- 街のイベント
親子で楽しむイベント「『和の輪』ミャンマーへ旅しよう」が、8月24日(日)午後1時～3時半、和歌山県国際交流センター(和歌山市手平)で実施。県内在住のミャンマー人留学生3人が、ミャンマー語で絵本の読み聞かせをして文化を映像などで紹介。ワークショップ「ミャンマー文字入りうちわづくり」も。対象は小学生までの子どもと保護者。参加無料。定員25組。申し込み方法は問い合わせを。8月19日(火)締め切り。
|イベント期間
|8月24日(日)
|問い合わせ
|和歌山県国際交流協会
|電話番号
|073(435)5240
おすすめ記事
-
2025/8/7語り継ぐ体験、記録で伝える
戦後80年、未来へ残す記憶1945(昭和20)年8月15日の終戦から、今年で80年を迎えます。戦争を直接体験した人々が少な…
-
2025/7/31専門店が続々登場、美と健康をサポートするスーパーフード
ブーム再燃！アサイーボウルまだまだ暑さが続く今年の夏。涼しく冷んやりと、そして健康に乗り切るためにアサイーボウルはいかが…
-
2025/7/24進化する「北ぶらくり丁」レトロな雰囲気のなかに、遊び心と新しさが交錯する北ぶらくり丁が活気にあふれています。アーケードの…
-
2025/7/17駅舎物語
～Stories of the Station House～和歌山県内にある約130の駅の中から、鉄道を利用して訪れてほしい駅をピックアップして紹介します。…
-
2025/7/10参加者募集！
リビング特別体験イベント
夏休み！ 親子で工場見学もうすぐ夏休み。親子で工場見学に出かけませんか。地元和歌山にゆかりのある産業やものづくりを知り、…