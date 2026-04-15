今中哲二さん講演会
- 2026/4/16
- 街のイベント
元京都大学複合原子力科学研究所研究員・今中哲二さんを講師に迎えて、原発事故のその後を学ぶ「～過去を知って、未来を選ぼう～チェルノブイリ40年・福島事故から15年」が、4月26日(日)午後1時半～4時、和歌山ビッグ愛9階A会議室(和歌山市手平)で開かれます。チェルノブイリ原発と福島第1原発の現地調査を長年続けた今中さんが、事故の影響について解説。資料代300円。定員80人。予約不要。
|イベント期間
|4月26日(日)
|問い合わせ
|「チェルノブイリ40年・福島事故から15年」講演会実行委員会・松浦さん
|電話番号
|073(451)5960
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