 

今中哲二さん講演会

 元京都大学複合原子力科学研究所研究員・今中哲二さんを講師に迎えて、原発事故のその後を学ぶ「～過去を知って、未来を選ぼう～チェルノブイリ40年・福島事故から15年」が、4月26日(日)午後1時半～4時、和歌山ビッグ愛9階A会議室(和歌山市手平)で開かれます。チェルノブイリ原発と福島第1原発の現地調査を長年続けた今中さんが、事故の影響について解説。資料代300円。定員80人。予約不要。

イベント期間4月26日(日)
問い合わせ「チェルノブイリ40年・福島事故から15年」講演会実行委員会・松浦さん
電話番号073(451)5960
4月10日現在の情報です

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交通安全キャンペーン2026 入賞作品発表

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