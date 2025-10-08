健康いきいきハイキング
- 2025/10/9
- 街のイベント
和歌山市民で日帰りハイキングのできる体力のある人に向けた「健康いきいきハイキング」が、11月16日(日)に催されます(小雨決行)。午前9時に河西公園(同市西庄)に集合。松江緑地多目的広場で昼食をとり、南海和歌山市駅まで約10㎞歩きます。実働約3時間。小学生以下は保護者同伴。保険料500円(小学生以下無料)。交通費は自費。定員200人(先着順)。申し込みは10月23日(木)までに下記へ。
|イベント期間
|11月16日(日)
|問い合わせ
|和歌山市スポーツ振興課
|電話番号
|073(435)1364
