光で魚を集めよう
- 2026/1/15
- 街のイベント
和歌山県立自然博物館(海南市船尾)近辺で、「光で魚を集めよう」が2月21日(土)午後6時～7時半に行われます。集魚灯を用いて、夜の入り江に集まる魚などを観察。対象は小学5年生以上一般(小学生は保護者同伴)。参加無料。定員10人。往復はがきで下記へ。1月31日(土)必着。応募多数の場合は抽選。
|イベント期間
|2月21日(土)
|問い合わせ
|和歌山県立自然博物館
|電話番号
|073(483)1777
