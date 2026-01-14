冬山公開登山
- 2026/1/15
- 街のイベント
冬の絶景を楽しみませんか。大阪府と奈良県の県境にある、霧氷で有名な標高1125mの金剛山に登る「冬山公開登山」が2月1日(日)に実施されます。午前6時半にJR和歌山駅に集合。紀州山友会主催。北宇智駅(奈良県五條市)まで電車に乗って、天ヶ滝道経由、往復7時間のコースで冬山を満喫します。対象は70歳以下の人。保険料500円。電車代は自費。定員20人。申し込みは1月19日(月)までに下記へ。
|イベント期間
|2月1日(日)
|問い合わせ
|古野さん(木・土・日曜を除く午後7～8時)
|電話番号
|080(8406)6139
おすすめ記事
-
2026/1/152024年度県不登校児童生徒数過去最多
わが子が不登校になったら2024年度の全国の小中学校の不登校児童生徒数は35万3970人。少子化が続く中、不登校の数は1…
-
2026/1/8全国の編集長がセレクト
日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！毎年恒例の大人気プレゼント企画、今回は地元自慢のお米と、これがあれば何杯でもいける！ というより…
-
2025/12/252026年 幸運をつかみ
午く良い年に2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…
-
2025/12/18寒い日のお楽しみ
せいろ蒸し日和寒い季節にぴったりのせいろ蒸し料理。ベジフル料理研究家・井上宣子さんによる考案、和歌山の食材を取…
-
2025/12/11進化した往年の玩具、コレクションの極み
大人が夢中！「キダルトトイ」の世界ちまたのおもちゃ屋さんはクリスマス商戦でかき入れ時。しかし実は今、“玩具市場”をけん引しているの…