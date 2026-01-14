冬山公開登山

冬の絶景を楽しみませんか。大阪府と奈良県の県境にある、霧氷で有名な標高1125mの金剛山に登る「冬山公開登山」が2月1日(日)に実施されます。午前6時半にJR和歌山駅に集合。紀州山友会主催。北宇智駅(奈良県五條市)まで電車に乗って、天ヶ滝道経由、往復7時間のコースで冬山を満喫します。対象は70歳以下の人。保険料500円。電車代は自費。定員20人。申し込みは1月19日(月)までに下記へ。