史跡めぐりウォーキング
- 2025/11/13
- 街のイベント
重要文化財・郭家住宅と堀止・今福・吹上の歴史的建造物を見て歩く「和歌山市 史跡めぐりウォーキング」が、12月7日(日)午前9時～正午に実施(小雨決行)。がんこ六三園駐車場(同市堀止西)に集合。建築士・中西重裕さんと国の登録有形文化財・三尾家住宅(同市堀止西)などを見学。対象は同市在住、または通学・通勤する人。無料。定員20人。申し込み方法は問い合わせを。11月21日(金)必着(多数抽選)。
|イベント期間
|12月7日(日)
|問い合わせ
|和歌山県国登録有形文化財所有者の会・中野さん
|電話番号
|073(486)9000
