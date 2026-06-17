 

和歌山ろう学校「手話講座」

聴覚障害者とのコミュニケーション手段として、手話を学んでみませんか。和歌山県立和歌山ろう学校(和歌山市砂山南)で、手話講座「手話で語ろう」が、7月24日、31日、8月7日、21日各金曜午前10時半～12時半に開催。初級基礎の全4回講座。小学生は保護者同伴。中学生は保護者の同意と送迎が必要。資料代990円。定員30人。申し込みは往復はがきで6月26日(金)までに(当日消印有効)。多数抽選。

イベント期間7月24日(金)～8月21日(金)
問い合わせ和歌山県立和歌山ろう学校
電話番号073(424)3276
6月12日現在の情報です

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