和歌山ろう学校「手話講座」
- 2026/6/18
- 街のイベント
聴覚障害者とのコミュニケーション手段として、手話を学んでみませんか。和歌山県立和歌山ろう学校(和歌山市砂山南)で、手話講座「手話で語ろう」が、7月24日、31日、8月7日、21日各金曜午前10時半～12時半に開催。初級基礎の全4回講座。小学生は保護者同伴。中学生は保護者の同意と送迎が必要。資料代990円。定員30人。申し込みは往復はがきで6月26日(金)までに(当日消印有効)。多数抽選。
|イベント期間
|7月24日(金)～8月21日(金)
|問い合わせ
|和歌山県立和歌山ろう学校
|電話番号
|073(424)3276
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