和歌山アースデイ2026

世界で地球環境を考える「アースデイ(毎年4月22日)」にちなんだ「第4回和歌山アースデイ2026 地球の未来をつむごう！」が、4月19日(日)午前10時～午後4時、和歌山城ホールで実施。地球の健やかな未来に向けて活動する人や団体が集合。多様な活動のパネル展示、個性豊かなミュージシャンのライブやダンスなど。活動する団体と参加者が話し合う「ワールドカフェ」も(要申し込み)。参加無料。詳細は下記へ。