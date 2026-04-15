和歌山アースデイ2026
- 2026/4/16
- 街のイベント
世界で地球環境を考える「アースデイ(毎年4月22日)」にちなんだ「第4回和歌山アースデイ2026 地球の未来をつむごう！」が、4月19日(日)午前10時～午後4時、和歌山城ホールで実施。地球の健やかな未来に向けて活動する人や団体が集合。多様な活動のパネル展示、個性豊かなミュージシャンのライブやダンスなど。活動する団体と参加者が話し合う「ワールドカフェ」も(要申し込み)。参加無料。詳細は下記へ。
|イベント期間
|4月19日(日)
|問い合わせ
|和歌山アースデイWBC和歌山2026実行委員会・髙橋さん
|電話番号
|080(1483)6320
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