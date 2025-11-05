和歌山ビデオ映像祭
- 2025/11/6
- 街のイベント
50年以上、より良い映像作品を求めて活動する「和歌山映像クラブ」の「第56回和歌山ビデオ映像祭」が、11月16日(日)午後1時半～4時15分、和歌山市西コミュニティセンター(同市砂山南)で開催(開場1時)。会員8人が撮影した映像作品「うだつの上がる町」「鹿児島散策」などを上映。「やさしいビデオ教室」受講生5人がスマートフォンで制作した作品も紹介。入場無料。定員100人(先着順)。予約不要。
|イベント期間
|11月16日(日)
|問い合わせ
|和歌山映像クラブ事務局・南川さん
|電話番号
|090(7754)6633
