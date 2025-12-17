和歌山城で学ぶお城教室
- 2025/12/18
- 街のイベント
「頼宣と吉宗、久野家上屋敷跡散策」をテーマに、幕末時代の歴史を振り返りながら城内郭を歩く「和歌山城で学ぶお城教室」が、1月10日(土)午前10時～正午に実施(雨天決行、荒天中止)。岡山の自鐘(じしょう)堂と徳川吉宗像、吉宗の誕生地、久野家上屋敷跡、徳川頼宣終焉(しゅうえん)地(御隠殿跡)を専門家の案内で巡ります。わかやま歴史館前に集合。資料代・保険料500円。定員50人。申し込みは下記へ。
|イベント期間
|1月10日(土)
|問い合わせ
|城プロジェクト
|電話番号
|080(1437)4171
