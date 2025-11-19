回転寿司はもう古い？
ナレーション今昔物語
11月22日は回転寿司の日だそうだ。回転寿司を考案した創業者の誕生日にちなんで出来たとか。それを知って思い出した。前に某回転寿司チェーンのナレーションを書いたことがある。当たり前に「人気の回転寿司チェーン」と表現したら修正が入った。理由は一つ。最近の回転寿司は回っていない。レーンはあるものの、今やオーダー式だ。結局、「大人気の寿司チェーン」とした。
なるほど、10年前と今じゃ表現方法は変化している。分かりやすい例でいうと、「行列のできる大人気店」ともいうが、今じゃ「SNSで話題の」と表現することが多い。また、ジェンダーの問題から「男らしい・女らしい」はなくなり「自分らしい」に統一。同様にルッキズムの問題からふくよかな体型を「わがままボディー」と表現したりもする。また、一時よく使われていたCМ前の「この後、まさかの展開が！」という表現。これも、「まさか」が予測可能になりすぎて陳腐化しつつある。なので、過剰演出を避ける意味でも減らされる傾向だ。ナレーションも寿司同様に鮮度が落ちれば、響かなくなるということだ。
文：岡内義人
読売テレビ「土曜はダメよ」「かんさい情報ネットten.」、ABCラジオ「征平・吉弥の土曜も全開」など番組構成や、テレビCMなどを手がける
関連キーワード
おすすめ記事
-
今年も、けやき大通りがキラキラとした光と笑顔に包まれる季節がやってきます。今年で3年目となる冬の…
-
2025/11/13和歌山県の手仕事を訪ねて
丈夫で温かみのある風合い
手すき和紙の伝統をつなぐ書や工芸、日用品など、暮らしの中で、広く親しまれてきた「和紙」。植物・コウゾと、その繊維を均一に…
-
2025/11/6「もしもノート」を活用して
始めてみよう“人生会議”11月30日は、「人生会議の日」。厚生労働省により定められたものですが、“人生会議”って何？ 今…
-
2025/10/30深まる秋 お出かけも夜長も
カフェでわたし時間ぐっと気温が下がり、秋が一気に深まりました。山々が色づき始め、そろそろ届く紅葉の便りにお出かけ気…
-
2025/10/23話題を呼ぶNew Spot
県内初！ 「ハンズ」オープン10月15日、近鉄百貨店和歌山店に和歌山県初の「ハンズ」がオープン。さっそく話題を集めています。…