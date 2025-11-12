墨に親しむ
- 2025/11/13
- 街のイベント
小学生から大人まで参加できる書道ワークショップ「墨に親しむ」が、11月29日(土)午後1時半～3時半、和歌山県書道資料館(和歌山市西汀丁)で開催。題材は「拓本を採って、古代文字を添えてミニ作品を作ろう」で、講師は同館評議員・靜一華(しずかいっか)さん。毛筆書道用具一式を持参(ない人に貸し出し)。1㎝未満の雅印(がいん)を持つ人は持参を。無料。定員20人(先着順)。申し込みは下記へ。
|イベント期間
|11月29日(土)
|問い合わせ
|和歌山県書道資料館
|電話番号
|073(433)7272
