夏休み見学会

夏休みに特別な体験をしませんか。花王エコラボミュージアムと和歌山工場を見学する「夏休み見学会」が、7月30日(木)、31日(金)午前9時半～正午に花王和歌山事業場(和歌山市湊)で催されます。大人でも楽しめる内容で、科学実験も体験できます。対象は小学3年生以上(保護者同伴)。参加無料。定員各日40人。詳細は、「花王和歌山工場見学」で検索。参加人数は2～5人。申し込みは7月5日(日)までに。