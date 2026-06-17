夏休み見学会
- 2026/6/18
- 街のイベント
夏休みに特別な体験をしませんか。花王エコラボミュージアムと和歌山工場を見学する「夏休み見学会」が、7月30日(木)、31日(金)午前9時半～正午に花王和歌山事業場(和歌山市湊)で催されます。大人でも楽しめる内容で、科学実験も体験できます。対象は小学3年生以上(保護者同伴)。参加無料。定員各日40人。詳細は、「花王和歌山工場見学」で検索。参加人数は2～5人。申し込みは7月5日(日)までに。
|イベント期間
|7月30日(木)、31日(金)
|問い合わせ
|花王和歌山工場見学専用ダイヤル(月～金曜午前9時半～午後4時)
|電話番号
|073(426)1285
おすすめ記事
-
2026/6/18ジメジメな日も心地よく
梅雨は香りでリフレッシュ曇り空や雨の日が続き、気分がどんよりしがちな梅雨シーズン。そんな時季こそ、暮らしに香りを取り入れ…
-
2026/6/116月14日は認知症予防の日
認知機能の維持へ玄米に期待健康志向の高まりを背景に、玄米の栄養価や機能性が改めて注目されています。6月14日の「認知症予防…
-
2026/6/4雨が楽しみに変わる
初夏のアジサイ巡り雨の季節を彩るアジサイが、各地で咲き始めます。見頃は6月～7月初旬。アジサイ園や花手水、庭園散策…
-
2026/5/28リピートしたくなる！ 岩出で話題の推しラーメンあっさり系、彩り豊かな一杯、カフェのような空間…。特に女性客から支持を集める岩出市のラーメン店に…
-
2026/5/21梅の里みなべ町で始まる、新たな挑戦
マカダミアナッツ革命5月中旬から6月末ぐらいにかけて、みなべ町の梅農家にとっては梅を収穫する繁忙期を迎えます。そんな…