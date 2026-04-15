子育てわくわく応援フェア
- 2026/4/16
- 街のイベント
プレママ＆プレパパ、2歳までの子どもと保護者に向けた「子育てわくわく応援フェアin和歌山市」が、4月26日(日)午前10時～午後3時、ふじと台ステーションビル・エスタシオンホール(和歌山市中)で催されます。助産師らの専門職や子育て関連企業が参加。ハイハイ＆よちよちレース(要予約)やおさがり＆おゆずり交換会、子育て相談、飲食など約30ブースが出展。無料。予約不要。雨天決行。詳細は公式インスタグラムで。
|イベント期間
|4月26日(日)
|問い合わせ
|スミカ
|電話番号
|073(488)3551
おすすめ記事
-
2026/4/16貴志川線20周年
新たな挑戦、まちづくりへ出発進行！和歌山電鐵貴志川線が4月、運行開始から20年を迎えました。これまでの歩みを振り返るとともに、今後…
-
2026/4/9春を楽しむ
藤が彩る紫の絶景長く垂れ下がる花房と、ふわりと広がる紫の彩りが美しい藤。和歌山県内にも名所が点在しています。藤ス…
-
2026/4/2今年の春は、寒暖差に負けない体づくりの新習慣！
体温調整をマスターしよう気象庁によると、昨年4月の平均最高・最低気温の差は9.3度。1年で最も寒暖差が激しい春に、「毎年体…
-
2026/3/26和歌山市の市立中学校
新制服今春から着用スタート！和歌山市では4月から、市立中学校で共通デザインの新制服が導入されます。長年親しまれてきたつめ襟の…
-
2026/3/19あっ！見～つけた！！
地元農家のポツンと直売所市街地から郊外へ車を走らせると、ふと現れる野菜の直売所。新鮮な農産物が無造作に並べられ、うれしい…