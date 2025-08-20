平和夏まつり

「～平和な社会で守ろう命！ 地域医療！～」をテーマにした「平和夏まつり」が、8月30日(土)午後4時～6時、和歌山生協病院東駐車場(和歌山市有本)で催されます(小雨決行)。写真を通して平和の尊さを伝える平和パネル展や、福引抽選会(1枚100円、収益の一部は原水爆禁止世界大会への代表派遣のためのカンパに)、模擬店なども。まつり来場者のための駐車場はないので、徒歩か自転車で来場を。入場無料。