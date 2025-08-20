平和夏まつり
- 2025/8/21
- 街のイベント
「～平和な社会で守ろう命！ 地域医療！～」をテーマにした「平和夏まつり」が、8月30日(土)午後4時～6時、和歌山生協病院東駐車場(和歌山市有本)で催されます(小雨決行)。写真を通して平和の尊さを伝える平和パネル展や、福引抽選会(1枚100円、収益の一部は原水爆禁止世界大会への代表派遣のためのカンパに)、模擬店なども。まつり来場者のための駐車場はないので、徒歩か自転車で来場を。入場無料。
|イベント期間
|8月30日(土)
|問い合わせ
|平和夏まつり実行委員会事務局
|電話番号
|073(474)5121
おすすめ記事
-
2025/8/21あなたのその行動が働きを鈍くしているかも
免疫細胞のはなし私たちが健やかに過ごすために、身体に備わっている〝免疫〟。忙しい毎日の中でついやってしまう行動が…
-
2025/8/7語り継ぐ体験、記録で伝える
戦後80年、未来へ残す記憶1945(昭和20)年8月15日の終戦から、今年で80年を迎えます。戦争を直接体験した人々が少な…
-
2025/7/31専門店が続々登場、美と健康をサポートするスーパーフード
ブーム再燃！アサイーボウルまだまだ暑さが続く今年の夏。涼しく冷んやりと、そして健康に乗り切るためにアサイーボウルはいかが…
-
2025/7/24進化する「北ぶらくり丁」レトロな雰囲気のなかに、遊び心と新しさが交錯する北ぶらくり丁が活気にあふれています。アーケードの…
-
2025/7/17駅舎物語
～Stories of the Station House～和歌山県内にある約130の駅の中から、鉄道を利用して訪れてほしい駅をピックアップして紹介します。…