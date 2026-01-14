平成会展
- 2026/1/15
- 街のイベント
油絵やアクリルを使った具象、抽象画などバラエティーに富んだ絵画を飾る「第37回平成会展」が、1月22日(木)～26日(月)午前10時～午後5時、ギャラリーけまり(和歌山市九番丁)で開催(26日は3時まで)。当時の同ギャラリー店主が、1989年に絵画を志す若者に呼びかけて始まったグループの作品展。入場無料。
|イベント期間
|1月22日(木)～26日(月)
|問い合わせ
|ギャラリーけまり
|電話番号
|073(432)3000
