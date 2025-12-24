年末年始の救急医療

【期 間】2025年12月28日（日）〜2026年１月4日（日）

【エリア】和歌山市・海南市と海草郡・紀の川市と岩出市

■和歌山県救急医療情報センター

受診可能な医療機関など、県内の医療機関の診療情報を24時間体制で案内（歯科の診察時間外案内はなし）

■子ども救急相談ダイヤル

※平日19:00～翌9:00、土・日曜、祝日、年末年始（12月29日から1月3日）9:00〜翌9:00

■わかやま医療情報ネット

県内の医療情報を紹介

各医療圏の救急医療体制について

◆診療時間、科目などが変更になる場合がありますので、必ず事前に医療機関に電話確認の上、受診してください

※時間外については、上記の番号に一度問い合わせてください。また、夜間の子どもの急病の際には、こども救急相談ダイヤルを利用してください。すぐに病院に行った方がいいのか、看護師（必要に応じて医師）が相談に応じてくれます

和歌山市

■和歌山市夜間・休日応急診療センター

海南市・海草郡

■石川医院

所在地 海南市下津町黒田106 電話番号 073（492）2200 12/28 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■山本医院

※年齢または病状により診療できない場合がある

■たきもと内科クリニック

※年齢または病状により診療できない場合がある

■山西内科

※年齢または病状により診療できない場合がある

■いぬい内科呼吸器内科クリニック

※年齢または病状により診療できない場合がある

■岩橋医院きみのファミリークリニック

所在地 海草郡紀美野町下佐々268 電話番号 073（489）2150 12/31 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■西本内科外科医院

※年齢または病状により診療できない場合がある

■さくらクリニック

※年齢または病状により診療できない場合がある

■山本医院

※年齢または病状により診療できない場合がある

■吉川内科循環器科

※年齢または病状により診療できない場合がある

■さいかクリニック

※年齢または病状により診療できない場合がある

■谷田クリニック

※年齢または病状により診療できない場合がある

■かわむら医院

※年齢または病状により診療できない場合がある

■しおたにクリニック

所在地 海南市七山350 電話番号 073（486）0010 1/4 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■くらはしクリニック

所在地 海南市黒江543 電話番号 073（483）4013 1/4 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■海南医療センター

所在地 海南市日方1522-1 電話番号 073（482）4521 診療時間 8:30〜翌8:30

（12/30と1/2の内科、1/3の小児科は17:15まで） 整形外科 12/28、12/31、1/1 内科 12/29、12/30、1/2、1/3 小児科 12/30、1/3 耳鼻咽喉科 1/2 外科 1/4

※緊急時だけの受け入れ。事前の電話確認が必要

■石本病院

所在地 海南市船尾365 電話番号 073（482）5063 診療時間 9:00〜17:00 内科 12/28、12/29、12/31〜1/4 外科 12/30

※年齢または病状により診療できない場合がある

■恵友病院

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■辻秀輝整形外科

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■国保野上厚生総合病院

所在地 紀美野町小畑198 電話番号 073（489）2178 12/28、12/31 【整形外科】急患だけ随時 12/29、1/1〜1/3 【内科】急患だけ随時 12/30、1/4 【神経精神科】急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

紀の川市・岩出市

■那賀休日急患診療所

※事前の電話確認が必要

■中西歯科医院

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■吉村歯科医院

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■えのき歯科

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■安村歯科医院

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■青木歯科医院

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■田原歯科

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■みやもと歯科医院

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■滝川歯科

所在地 岩出市森273 電話番号 0736（63）0655 1/1 【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■ふじはら矯正歯科・小児歯科医院

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■oka dental clinic

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■さくら歯科

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■きのかわ歯科クリニック

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■中嶋歯科医院

※当番医を変更する場合あり。

那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■公立那賀病院

所在地 紀の川市打田1282 電話番号 0736（77）2019 12/28～1/4 【小児科その他の診療科は日や時間によって変更（要確認）】

小児科は8:30〜18:00（受け付け）

その他の診療科は8:30〜翌8:30で急患だけ随時

当直体制

※事前の電話確認が必要。当直医変更の場合あり

■名手病院

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■貴志川リハビリテーション病院

※事前の電話確認が必要。

■稲穂会病院

※事前の電話確認が必要。時間帯により診療科に変更あり。年齢または病状により診療できない場合がある

■富田病院

所在地 岩出市紀泉台2 電話番号 0736（62）1522 12/28、12/31〜1/4 【内科】急患だけ随時 12/29 【内科】9:00〜12:00、17:00〜19:00 12/30 【内科】9:00〜12:00、午後は急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■殿田胃腸肛門病院

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

※休日急患診療所、当番医（黄枠）が開いている時間帯はそちらの利用を