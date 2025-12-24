年末年始の救急医療
- 2025/12/25
- コーナー
【期 間】2025年12月28日（日）〜2026年１月4日（日）
【エリア】和歌山市・海南市と海草郡・紀の川市と岩出市
■和歌山県救急医療情報センター
受診可能な医療機関など、県内の医療機関の診療情報を24時間体制で案内（歯科の診察時間外案内はなし）
|電話番号
|073(426)1199（24時間対応）
■子ども救急相談ダイヤル
※平日19:00～翌9:00、土・日曜、祝日、年末年始（12月29日から1月3日）9:00〜翌9:00
|携帯電話・プッシュ回線
|♯8000
|ダイヤル回線・IP電話
|073（431）8000
■わかやま医療情報ネット
県内の医療情報を紹介
|HP
|http://www.wakayama.qq-net.jp/
各医療圏の救急医療体制について
◆診療時間、科目などが変更になる場合がありますので、必ず事前に医療機関に電話確認の上、受診してください
※時間外については、上記の番号に一度問い合わせてください。また、夜間の子どもの急病の際には、こども救急相談ダイヤルを利用してください。すぐに病院に行った方がいいのか、看護師（必要に応じて医師）が相談に応じてくれます
和歌山市
■和歌山市夜間・休日応急診療センター
|所在地
|和歌山市吹上5-2-15
|電話番号
|内科、小児科、耳鼻咽喉科073（425）8181
歯科073（428）3588
|12/28、
12/30〜1/4
|【内科、小児科】10：00〜12：00、13：00〜17：00、19：00〜翌6：00
【耳鼻咽喉科】13：00〜17：00、19：00〜翌6：00、（12/28と1/4は24:00まで）
【歯科】10：00〜12：00、13：00〜15：00
|12/29
|【内科、小児科】19：00〜翌6：00
【耳鼻咽喉科】19：00〜翌6：00
【歯科】10：00～12：00、13：00～15：00
海南市・海草郡
■石川医院
|所在地
|海南市下津町黒田106
|電話番号
|073（492）2200
|12/28
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■山本医院
|所在地
|海南市下津町丸田147-3
|電話番号
|073（492）2219
|12/29
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■たきもと内科クリニック
|所在地
|海南市阪井1799-1
|電話番号
|073（492）0132
|12/29
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■山西内科
|所在地
|海南市藤白166-9
|電話番号
|073（483）2200
|12/30
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■いぬい内科呼吸器内科クリニック
|所在地
|海南市名高539-18岩崎ビル1階
|電話番号
|073（483）4030
|12/30
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■岩橋医院きみのファミリークリニック
|所在地
|海草郡紀美野町下佐々268
|電話番号
|073（489）2150
|12/31
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■西本内科外科医院
|所在地
|海南市下津町黒田84-1
|電話番号
|073（492）2241
|12/31
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■さくらクリニック
|所在地
|海南市名高140-1
|電話番号
|073（484）5001
|1/1
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■山本医院
|所在地
|海南市且来632-1
|電話番号
|073（482）0189
|1/1
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■吉川内科循環器科
|所在地
|海南市幡川185-1
|電話番号
|073（484）2525
|1/2
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■さいかクリニック
|所在地
|海南市下津町丁97-1
|電話番号
|073（494）1111
|1/2
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■谷田クリニック
|所在地
|海草郡紀美野町小畑668-1
|電話番号
|073（489）6800
|1/3
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■かわむら医院
|所在地
|海南市下津町下津785-2
|電話番号
|073（492）0132
|1/3
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■しおたにクリニック
|所在地
|海南市七山350
|電話番号
|073（486）0010
|1/4
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■くらはしクリニック
|所在地
|海南市黒江543
|電話番号
|073（483）4013
|1/4
|【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）
※年齢または病状により診療できない場合がある
■海南医療センター
|所在地
|海南市日方1522-1
|電話番号
|073（482）4521
|診療時間
|8:30〜翌8:30
（12/30と1/2の内科、1/3の小児科は17:15まで）
|整形外科
|12/28、12/31、1/1
|内科
|12/29、12/30、1/2、1/3
|小児科
|12/30、1/3
|耳鼻咽喉科
|1/2
|外科
|1/4
※緊急時だけの受け入れ。事前の電話確認が必要
■石本病院
|所在地
|海南市船尾365
|電話番号
|073（482）5063
|診療時間
|9:00〜17:00
|内科
|12/28、12/29、12/31〜1/4
|外科
|12/30
※年齢または病状により診療できない場合がある
■恵友病院
|所在地
|海南市船尾264-2
|電話番号
|073（483）1033
|12/28〜1/4
|【内科】急患だけ随時
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
■辻秀輝整形外科
|所在地
|海南市名高178-1
|電話番号
|073（483）3131
|12/28〜1/4
|【整形外科】急患だけ随時
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
■国保野上厚生総合病院
|所在地
|紀美野町小畑198
|電話番号
|073（489）2178
|12/28、12/31
|【整形外科】急患だけ随時
|12/29、1/1〜1/3
|【内科】急患だけ随時
|12/30、1/4
|【神経精神科】急患だけ随時
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
紀の川市・岩出市
■那賀休日急患診療所
|所在地
|紀の川市東大井366-1
|電話番号
|0736（77）6410
|12/28～1/4
|【内科、外科】9：00～12：00、13：00～16：30、（受け付け）
|12/28～1/4
|【内科】20：00～22：00
※事前の電話確認が必要
■中西歯科医院
|所在地
|紀の川市打田169-2
|電話番号
|0736（78）2233
|12/28
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■吉村歯科医院
|所在地
|紀の川市貴志川町長原248-8
|電話番号
|0736（64）8111
|12/29
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■えのき歯科
|所在地
|岩出市西国分529-4
|電話番号
|0736（63）3763
|12/30
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■安村歯科医院
|所在地
|紀の川市名手市場161-2
|電話番号
|0736（75）2202
|12/30
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■青木歯科医院
|所在地
|岩出市吉田257-1
|電話番号
|0736（61）0889
|12/31
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■田原歯科
|所在地
|紀の川市貴志川町前田86-7
|電話番号
|0736（64）1080
|12/31
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■みやもと歯科医院
|所在地
|岩出市川尻229-3
|電話番号
|0736（69）3993
|1/1
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■滝川歯科
|所在地
|岩出市森273
|電話番号
|0736（63）0655
|1/1
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■ふじはら矯正歯科・小児歯科医院
|所在地
|岩出市中黒534-8
|電話番号
|0736（60）4812
|1/2
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■oka dental clinic
|所在地
|岩出市野上野242-11
|電話番号
|0736（63）6480
|1/2
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■さくら歯科
|所在地
|紀の川市桃山町最上153-1
|電話番号
|0736（67）7974
|1/3
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■きのかわ歯科クリニック
|所在地
|紀の川市久留壁21-2
|電話番号
|0736（67）8241
|1/3
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■中嶋歯科医院
|所在地
|岩出市高塚225-1
|電話番号
|0736（63）1020
|1/3
|【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00
※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを
■公立那賀病院
|所在地
|紀の川市打田1282
|電話番号
|0736（77）2019
|12/28～1/4
| 【小児科その他の診療科は日や時間によって変更（要確認）】
小児科は8:30〜18:00（受け付け）
その他の診療科は8:30〜翌8:30で急患だけ随時
当直体制
※事前の電話確認が必要。当直医変更の場合あり
■名手病院
|所在地
|紀の川市名手市場294-1
|電話番号
|0736（75）5252
|12/28～1/4
|【内科】急患だけ随時
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
■貴志川リハビリテーション病院
|所在地
|紀の川市貴志川町丸栖1423-3
|電話番号
|0736（64）0061
|12/28〜1/4
| 【整形外科】
12/29が9:00〜11:30、15:30〜17:00で通常、他は急患だけ随時
|12/29
|【リハビリテーション科】9:00〜11:30
|12/31
|【脳神経外科】9:00〜19:00
※事前の電話確認が必要。
■稲穂会病院
|所在地
|紀の川市粉河756-3
|電話番号
|0736（74）2100
|12/28、12/31〜1/4
|【内科、外科、整形外科】急患だけ随時
|12/29
|【内科、外科、整形外科】9:00〜12:00、17:00〜19:00、他は急患だけ随時
|12/30
|【内科、外科、整形外科】9:00〜12:00、他は急患だけ随時
※事前の電話確認が必要。時間帯により診療科に変更あり。年齢または病状により診療できない場合がある
■富田病院
|所在地
|岩出市紀泉台2
|電話番号
|0736（62）1522
|12/28、12/31〜1/4
|【内科】急患だけ随時
|12/29
|【内科】9:00〜12:00、17:00〜19:00
|12/30
|【内科】9:00〜12:00、午後は急患だけ随時
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
■殿田胃腸肛門病院
|所在地
|岩出市宮117-7
|電話番号
|0736（62）9111
|12/28～1/4
|【内科、外科、消化器内科、消化器外科、肛門外科】急患だけ随時
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
※休日急患診療所、当番医（黄枠）が開いている時間帯はそちらの利用を
おすすめ記事
-
2025/12/252026年 幸運をつかみ
午く良い年に2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…
-
2025/12/18寒い日のお楽しみ
せいろ蒸し日和寒い季節にぴったりのせいろ蒸し料理。ベジフル料理研究家・井上宣子さんによる考案、和歌山の食材を取…
-
2025/12/11進化した往年の玩具、コレクションの極み
大人が夢中！「キダルトトイ」の世界ちまたのおもちゃ屋さんはクリスマス商戦でかき入れ時。しかし実は今、“玩具市場”をけん引しているの…
-
2025/12/4和歌山市内の5つの社寺を参拝
御朱印にときめく小旅へ和歌山市内の5社寺を訪れて御朱印を集める「紀州神仏霊場巡り」が来年4月末まで行われています。全て…
-
2025/11/27新たな視点で魅力を発掘し、情報を発信
岩出市地域おこし協力隊着任JR岩出駅前に観光案内所の整備を進めている岩出市。市が初めて募集した地域おこし協力隊も着任し、“…