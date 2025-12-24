 

年末年始の救急医療

【期 間】2025年12月28日（日）〜2026年１月4日（日）
【エリア】和歌山市・海南市と海草郡・紀の川市と岩出市

 

■和歌山県救急医療情報センター

受診可能な医療機関など、県内の医療機関の診療情報を24時間体制で案内（歯科の診察時間外案内はなし）

電話番号 073(426)1199（24時間対応）

 

■子ども救急相談ダイヤル

※平日19:00～翌9:00、土・日曜、祝日、年末年始（12月29日から1月3日）9:00〜翌9:00

携帯電話・プッシュ回線 ♯8000
ダイヤル回線・IP電話 073（431）8000

 

■わかやま医療情報ネット

県内の医療情報を紹介

HP http://www.wakayama.qq-net.jp/

 

各医療圏の救急医療体制について

◆診療時間、科目などが変更になる場合がありますので、必ず事前に医療機関に電話確認の上、受診してください
※時間外については、上記の番号に一度問い合わせてください。また、夜間の子どもの急病の際には、こども救急相談ダイヤルを利用してください。すぐに病院に行った方がいいのか、看護師（必要に応じて医師）が相談に応じてくれます

和歌山市

■和歌山市夜間・休日応急診療センター

所在地 和歌山市吹上5-2-15
電話番号 内科、小児科、耳鼻咽喉科073（425）8181
歯科073（428）3588
12/28、
12/30〜1/4		 【内科、小児科】10：00〜12：00、13：00〜17：00、19：00〜翌6：00
【耳鼻咽喉科】13：00〜17：00、19：00〜翌6：00、（12/28と1/4は24:00まで）
【歯科】10：00〜12：00、13：00〜15：00
12/29 【内科、小児科】19：00〜翌6：00
【耳鼻咽喉科】19：00〜翌6：00
【歯科】10：00～12：00、13：00～15：00

海南市・海草郡

■石川医院

所在地 海南市下津町黒田106
電話番号 073（492）2200
12/28 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■山本医院

所在地 海南市下津町丸田147-3
電話番号 073（492）2219
12/29 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■たきもと内科クリニック

所在地 海南市阪井1799-1
電話番号 073（492）0132
12/29 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■山西内科

所在地 海南市藤白166-9
電話番号 073（483）2200
12/30 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■いぬい内科呼吸器内科クリニック

所在地 海南市名高539-18岩崎ビル1階
電話番号 073（483）4030
12/30 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■岩橋医院きみのファミリークリニック

所在地 海草郡紀美野町下佐々268
電話番号 073（489）2150
12/31 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■西本内科外科医院

所在地 海南市下津町黒田84-1
電話番号 073（492）2241
12/31 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■さくらクリニック

所在地 海南市名高140-1
電話番号 073（484）5001
1/1 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■山本医院

所在地 海南市且来632-1
電話番号 073（482）0189
1/1 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■吉川内科循環器科

所在地 海南市幡川185-1
電話番号 073（484）2525
1/2 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■さいかクリニック

所在地 海南市下津町丁97-1
電話番号 073（494）1111
1/2 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■谷田クリニック

所在地 海草郡紀美野町小畑668-1
電話番号 073（489）6800
1/3 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■かわむら医院

所在地 海南市下津町下津785-2
電話番号 073（492）0132
1/3 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■しおたにクリニック

所在地 海南市七山350
電話番号 073（486）0010
1/4 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■くらはしクリニック

所在地 海南市黒江543
電話番号 073（483）4013
1/4 【内科・小児科】9：00～16：00（受け付け）

※年齢または病状により診療できない場合がある

■海南医療センター

所在地  海南市日方1522-1
電話番号  073（482）4521
診療時間 8:30〜翌8:30
（12/30と1/2の内科、1/3の小児科は17:15まで）
整形外科 12/28、12/31、1/1
内科 12/29、12/30、1/2、1/3
小児科 12/30、1/3
耳鼻咽喉科 1/2
外科 1/4

※緊急時だけの受け入れ。事前の電話確認が必要

■石本病院

所在地  海南市船尾365
電話番号  073（482）5063
診療時間 9:00〜17:00
内科 12/28、12/29、12/31〜1/4
外科 12/30

※年齢または病状により診療できない場合がある

■恵友病院

所在地  海南市船尾264-2
電話番号  073（483）1033
12/28〜1/4  【内科】急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■辻秀輝整形外科

所在地  海南市名高178-1
電話番号  073（483）3131
12/28〜1/4  【整形外科】急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■国保野上厚生総合病院

所在地  紀美野町小畑198
電話番号  073（489）2178
12/28、12/31 【整形外科】急患だけ随時
12/29、1/1〜1/3 【内科】急患だけ随時
12/30、1/4 【神経精神科】急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

 

紀の川市・岩出市

■那賀休日急患診療所

所在地  紀の川市東大井366-1
電話番号  0736（77）6410
12/28～1/4 【内科、外科】9：00～12：00、13：00～16：30、（受け付け）
12/28～1/4 【内科】20：00～22：00

※事前の電話確認が必要

■中西歯科医院

所在地  紀の川市打田169-2
電話番号 0736（78）2233
12/28  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■吉村歯科医院

所在地 紀の川市貴志川町長原248-8
電話番号  0736（64）8111
12/29  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■えのき歯科

所在地  岩出市西国分529-4
電話番号  0736（63）3763
12/30  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■安村歯科医院

所在地 紀の川市名手市場161-2
電話番号  0736（75）2202
12/30  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■青木歯科医院

所在地  岩出市吉田257-1
電話番号  0736（61）0889
12/31  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■田原歯科

所在地 紀の川市貴志川町前田86-7
電話番号  0736（64）1080
12/31  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■みやもと歯科医院

所在地  岩出市川尻229-3
電話番号  0736（69）3993
 1/1  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■滝川歯科

所在地  岩出市森273
電話番号 0736（63）0655
 1/1  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■ふじはら矯正歯科・小児歯科医院

所在地  岩出市中黒534-8
電話番号  0736（60）4812
 1/2  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■oka dental clinic

所在地  岩出市野上野242-11
電話番号  0736（63）6480
 1/2  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■さくら歯科

所在地 紀の川市桃山町最上153-1
電話番号  0736（67）7974
1/3   【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■きのかわ歯科クリニック

所在地 紀の川市久留壁21-2
電話番号  0736（67）8241
1/3  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■中嶋歯科医院

所在地 岩出市高塚225-1
電話番号  0736（63）1020
1/3  【歯科】10：00～12：00、13：00～16：00

※当番医を変更する場合あり。
那賀消防組合0736（61）1791へ問い合わせを

■公立那賀病院

所在地 紀の川市打田1282
電話番号  0736（77）2019
12/28～1/4  【小児科その他の診療科は日や時間によって変更（要確認）】
小児科は8:30〜18:00（受け付け）
その他の診療科は8:30〜翌8:30で急患だけ随時
当直体制

※事前の電話確認が必要。当直医変更の場合あり

■名手病院

所在地 紀の川市名手市場294-1
電話番号  0736（75）5252
12/28～1/4  【内科】急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■貴志川リハビリテーション病院

所在地 紀の川市貴志川町丸栖1423-3
電話番号 0736（64）0061
12/28〜1/4  【整形外科】
12/29が9:00〜11:30、15:30〜17:00で通常、他は急患だけ随時
12/29  【リハビリテーション科】9:00〜11:30
12/31  【脳神経外科】9:00〜19:00

※事前の電話確認が必要。

■稲穂会病院

所在地 紀の川市粉河756-3
電話番号 0736（74）2100
12/28、12/31〜1/4  【内科、外科、整形外科】急患だけ随時
12/29  【内科、外科、整形外科】9:00〜12:00、17:00〜19:00、他は急患だけ随時
12/30  【内科、外科、整形外科】9:00〜12:00、他は急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。時間帯により診療科に変更あり。年齢または病状により診療できない場合がある

■富田病院

所在地 岩出市紀泉台2
電話番号  0736（62）1522
12/28、12/31〜1/4  【内科】急患だけ随時
12/29  【内科】9:00〜12:00、17:00〜19:00
12/30  【内科】9:00〜12:00、午後は急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■殿田胃腸肛門病院

所在地 岩出市宮117-7
電話番号  0736（62）9111
12/28～1/4  【内科、外科、消化器内科、消化器外科、肛門外科】急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

※休日急患診療所、当番医（黄枠）が開いている時間帯はそちらの利用を

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

