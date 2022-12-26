 

年末年始の救急医療

【期 間】2022年12月29日(木)～2023年1月3日(火)
【エリア】和歌山市・海南市と海草郡・紀の川市と岩出市

■和歌山県救急医療情報センター

受診可能な医療機関など、県内の医療機関の診療情報を24時間体制で案内(歯科の診察時間外案内はなし)

電話番号 073(426)1199(24時間対応)

■わかやま医療情報ネット

県内の医療機関情報を紹介

ホームページ http://www.wakayama.qq-net.jp/

■子ども救急相談ダイヤル

※年末年始は午前9時～翌9時

携帯電話・プッシュ回線 ♯8000
ダイヤル回線・IP電話 073(431)8000
備考 年末年始は午前9時〜翌9時

◆診療時間、科目などが変更になる場合がありますので、必ず事前に医療機関に電話確認の上、受診してください
※時間外については、上記の番号に一度問い合わせてください。また、夜間の子どもの急病の際には、子ども救急相談ダイヤルをご利用ください。すぐに病院に行った方がいいのか看護師(必要に応じて医師)が相談に応じてくれます

■新型コロナウイルス感染症に関する健康相談

発熱、味覚、嗅覚障害などの症状がある場合、まずは電話で相談を！

地域名 受付時間 相談先 電話番号
県内全域 24時間対応(土・日曜、祝日含む) 和歌山県コールセンター 073(441)2170

和歌山市

■和歌山市夜間・休日応急診療センター

所在地 和歌山市吹上5-2-15
電話番号 内科、小児科、耳鼻咽喉科073(425)8181
歯科073(428)3588
12/29 【内科、小児科】19：00～翌6：00
【耳鼻咽喉科】19：00～翌6：00
【歯科】10：00～12：00、13：00〜15：00
12/30～1/3 【内科、小児科】10：00～12：00、13：00〜17：00、19：00〜翌6：00
【耳鼻咽喉科】13:00～17:00、19：00～翌6:00
【歯科】10:00～12:00、13:00～15:00

 

海南市・海草郡

■たきもと内科クリニック

所在地 海南市阪井1799-1
電話番号 073(485)2322
12/29 【内科、小児科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある　※当番医

■山西内科

所在地 海南市藤白166-9
電話番号 073(483)2200
12/29 【内科、小児科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある　※当番医

■いぬい内科　呼吸器内科クリニック

所在地 海南市名高539-18
電話番号 073(483)4030
12/30 【内科、小児科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある　※当番医

■岩橋医院　きみのファミリークリニック

所在地 紀美野町下佐々268
電話番号 073(489)2150
12/30 【内科、小児科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある　※当番医

■西本内科外科医院

所在地 海南市下津町黒田84-1
電話番号 073(492)2241
12/31 【内科、小児科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある　※当番医

■さくらクリニック

所在地 海南市名高140-1
電話番号 073(484)5001
12/31 【内科、小児科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある　※当番医

■吉川内科循環器科

所在地 海南市幡川185-1
電話番号 073(484)2525
1/1 【内科、小児科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある　※当番医

■さいかクリニック

所在地 海南市下津町97-1
電話番号 073(494)1111
1/1 【内科、小児科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある　※当番医

■かわむら医院

所在地 海南市下津町下津785-2
電話番号 073(492)0132
1/2 【内科、小児科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある　※当番医

■谷田クリニック

所在地 紀美野町小畑668-1
電話番号 073(489)6800
1/2 【内科、小児科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある　※当番医

■しおたにクリニック

所在地 海南市七山350
電話番号 073(486)0010
1/3 【内科、小児科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある　※当番医

■くらはしクリニック

所在地 海南市黒江543
電話番号 073(483)4013
1/3 【内科、小児科】9:00～16:00

※年齢または病状により診療できない場合がある　※当番医

■海南医療センター

所在地 海南市日方1522-1
電話番号 073(482)4521
12/29

【内科、小児科】急患だけ随時
小児科は9:30～12:30
12/30、31 【整形外科】急患だけ随時
1/1 【内科、外科】急患だけ随時
内科は8:30～17:15
1/2

【内科】急患だけ随時
1/3

【内科、小児科】急患だけ随時
内科は8:30～17:15

※事前の電話確認が必要

■石本病院

所在地 海南市船尾365
電話番号 073(482)5063
12/29～1/2

【内科】急患だけ随時
12/29は9:00～12:00
1/3 【外科】急患だけ随時
12/29は外科・整形外科9:00～12:00

年齢または病状により診療できない場合がある

■国保野上厚生総合病院

所在地 海草郡紀美野町小畑198
電話番号 073(489)2178
12/29～31、1/2、3 【内科】9:00～翌9:00
急患だけ随時
当直医変更の場合あり
1/1 【精神科】9:00～翌9:00
急患だけ随時
当直医変更の場合あり

年齢または病状により診療できない場合がある

■恵友病院

所在地 海南市船尾264-2
電話番号 073(483)1033
12/29～1/3 【内科】急患だけ随時
当直体制

事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

 

紀の川市・岩出市

■那賀休日急患診療所

所在地 紀の川市東大井366-1
電話番号 0736(77)6410
12/29～1/3 【内科、外科】9:00～12:00、13:00～16:30、20:00～22:00(内科だけ)

※事前の電話確認が必要

■たかぎ歯科医院

所在地 岩出市水栖11-10
電話番号 0736(63)0416
12/29 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■磯野歯科医院

所在地 紀の川市名手市場82-15
電話番号 0736(75)2063
12/30 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■西野歯科医院

所在地 岩出市北大池78-7
電話番号 0736(62)4556
12/30 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■辻本歯科医院

所在地 紀の川市打田1478-1
電話番号 0736(67)4068
12/31 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■﨑山歯科医院

所在地 紀の川市貴志川町丸栖34-7
電話番号 0736(64)8727
12/31 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■神野歯科

所在地 紀の川市粉河1724
電話番号 0736(73)2309
1/1 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■もりもと歯科

所在地 岩出市山田4-7
電話番号 0736(69)2688
1/1 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■清瀧歯科医院

所在地 紀の川市花野117-1
電話番号 0736(77)6161
1/2 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■中西歯科医院

所在地 紀の川市貴志川町長山277-176
電話番号 0736(64)7234
12/29 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■オリーブ歯科

所在地 紀の川市粉河837-2
電話番号 0736(73)6369
1/3 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■山本歯科矯正

所在地 紀の川市貴志川町北山379
電話番号 0736(64)3014
1/3 【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00

※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを

■公立那賀病院

所在地 紀の川市打田1282
電話番号 0736(77)2019
12/29～1/3 【日によって変更 要確認】8:30:～翌8:30
急患だけ随時

※当直医変更の場合あり、事前の電話確認が必要

■稲穂会病院

所在地 紀の川市粉河756-3
電話番号 0736(74)2100
12/29 【内科、外科、整形外科】9:00～12:00、17:00～19:00
12/30～1/3 【内科、外科、整形外科】急患だけ随時(12/30は9:00～12:00が通常)

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

■名手病院

所在地 紀の川市名手市場294-1
電話番号 0736(75)5252
12/29～1/3 【内科】急患だけ随時(12/29は8:00～11:30通常、午後からは急患だけ随時)

※年齢または病状により診療できない場合がある

■貴志川リハビリテーション病院

所在地 紀の川市貴志川町丸栖1423-3
電話番号 0736(64)0061
12/29、1/3 【整形外科、脳神経外科】急患だけ随時(12/29は整形外科と脳神経外科9:00～11:30、整形外科15:30～17:00、1/3は脳神経外科8:30～11:30)
12/30～1/2 【整形外科】急患だけ随時

■富田病院

所在地 岩出市紀泉台2
電話番号 0736(62)1522
12/29 【内科】9:00～12:00、17:00～19:00
12/30～1/3 【内科】急患だけ随時(12/30は9:00〜12:00が通常)

※年齢または症状により診療できない場合がある

■殿田胃腸肛門病院

所在地 岩出市宮117-7
電話番号 0736(62)9111
12/29 【内科・外科・消化器内科・消化器外科・内視鏡内科・肛門外科・放射線科・リハビリテーション科】9:00～11:30
12/29～1/3 【内科、外科、消化器内科、消化器外科、肛門外科】12/29は12:00～16:30、以降は事前の電話確認で診療可能な場合あり。1/1は急患だけ随時

※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある

 

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