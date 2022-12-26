年末年始の救急医療
- 2022/12/26
- コーナー
【期 間】2022年12月29日(木)～2023年1月3日(火)
【エリア】和歌山市・海南市と海草郡・紀の川市と岩出市
■和歌山県救急医療情報センター
受診可能な医療機関など、県内の医療機関の診療情報を24時間体制で案内(歯科の診察時間外案内はなし)
|電話番号
|073(426)1199(24時間対応)
■わかやま医療情報ネット
県内の医療機関情報を紹介
|ホームページ
|http://www.wakayama.qq-net.jp/
■子ども救急相談ダイヤル
※年末年始は午前9時～翌9時
|携帯電話・プッシュ回線
|♯8000
|ダイヤル回線・IP電話
|073(431)8000
|備考
|年末年始は午前9時〜翌9時
◆診療時間、科目などが変更になる場合がありますので、必ず事前に医療機関に電話確認の上、受診してください
※時間外については、上記の番号に一度問い合わせてください。また、夜間の子どもの急病の際には、子ども救急相談ダイヤルをご利用ください。すぐに病院に行った方がいいのか看護師(必要に応じて医師)が相談に応じてくれます
■新型コロナウイルス感染症に関する健康相談
発熱、味覚、嗅覚障害などの症状がある場合、まずは電話で相談を！
|地域名
|受付時間
|相談先
|電話番号
|県内全域
|24時間対応(土・日曜、祝日含む)
|和歌山県コールセンター
|073(441)2170
和歌山市
■和歌山市夜間・休日応急診療センター
|所在地
|和歌山市吹上5-2-15
|電話番号
|内科、小児科、耳鼻咽喉科073(425)8181
歯科073(428)3588
|12/29
|【内科、小児科】19：00～翌6：00
【耳鼻咽喉科】19：00～翌6：00
【歯科】10：00～12：00、13：00〜15：00
|12/30～1/3
|【内科、小児科】10：00～12：00、13：00〜17：00、19：00〜翌6：00
【耳鼻咽喉科】13:00～17:00、19：00～翌6:00
【歯科】10:00～12:00、13:00～15:00
海南市・海草郡
■たきもと内科クリニック
|所在地
|海南市阪井1799-1
|電話番号
|073(485)2322
|12/29
|【内科、小児科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある ※当番医
■山西内科
|所在地
|海南市藤白166-9
|電話番号
|073(483)2200
|12/29
|【内科、小児科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある ※当番医
■いぬい内科 呼吸器内科クリニック
|所在地
|海南市名高539-18
|電話番号
|073(483)4030
|12/30
|【内科、小児科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある ※当番医
■岩橋医院 きみのファミリークリニック
|所在地
|紀美野町下佐々268
|電話番号
|073(489)2150
|12/30
|【内科、小児科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある ※当番医
■西本内科外科医院
|所在地
|海南市下津町黒田84-1
|電話番号
|073(492)2241
|12/31
|【内科、小児科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある ※当番医
■さくらクリニック
|所在地
|海南市名高140-1
|電話番号
|073(484)5001
|12/31
|【内科、小児科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある ※当番医
■吉川内科循環器科
|所在地
|海南市幡川185-1
|電話番号
|073(484)2525
|1/1
|【内科、小児科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある ※当番医
■さいかクリニック
|所在地
|海南市下津町97-1
|電話番号
|073(494)1111
|1/1
|【内科、小児科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある ※当番医
■かわむら医院
|所在地
|海南市下津町下津785-2
|電話番号
|073(492)0132
|1/2
|【内科、小児科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある ※当番医
■谷田クリニック
|所在地
|紀美野町小畑668-1
|電話番号
|073(489)6800
|1/2
|【内科、小児科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある ※当番医
■しおたにクリニック
|所在地
|海南市七山350
|電話番号
|073(486)0010
|1/3
|【内科、小児科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある ※当番医
■くらはしクリニック
|所在地
|海南市黒江543
|電話番号
|073(483)4013
|1/3
|【内科、小児科】9:00～16:00
※年齢または病状により診療できない場合がある ※当番医
■海南医療センター
|所在地
|海南市日方1522-1
|電話番号
|073(482)4521
|12/29
|
【内科、小児科】急患だけ随時
|12/30、31
|【整形外科】急患だけ随時
|1/1
|【内科、外科】急患だけ随時
内科は8:30～17:15
|1/2
|
【内科】急患だけ随時
|1/3
|
【内科、小児科】急患だけ随時
※事前の電話確認が必要
■石本病院
|所在地
|海南市船尾365
|電話番号
|073(482)5063
|12/29～1/2
|
【内科】急患だけ随時
|1/3
|【外科】急患だけ随時
12/29は外科・整形外科9:00～12:00
年齢または病状により診療できない場合がある
■国保野上厚生総合病院
|所在地
|海草郡紀美野町小畑198
|電話番号
|073(489)2178
|12/29～31、1/2、3
|【内科】9:00～翌9:00
急患だけ随時
当直医変更の場合あり
|1/1
|【精神科】9:00～翌9:00
急患だけ随時
当直医変更の場合あり
年齢または病状により診療できない場合がある
■恵友病院
|所在地
|海南市船尾264-2
|電話番号
|073(483)1033
|12/29～1/3
|【内科】急患だけ随時
当直体制
事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
紀の川市・岩出市
■那賀休日急患診療所
|所在地
|紀の川市東大井366-1
|電話番号
|0736(77)6410
|12/29～1/3
|【内科、外科】9:00～12:00、13:00～16:30、20:00～22:00(内科だけ)
※事前の電話確認が必要
■たかぎ歯科医院
|所在地
|岩出市水栖11-10
|電話番号
|0736(63)0416
|12/29
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■磯野歯科医院
|所在地
|紀の川市名手市場82-15
|電話番号
|0736(75)2063
|12/30
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■西野歯科医院
|所在地
|岩出市北大池78-7
|電話番号
|0736(62)4556
|12/30
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■辻本歯科医院
|所在地
|紀の川市打田1478-1
|電話番号
|0736(67)4068
|12/31
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■﨑山歯科医院
|所在地
|紀の川市貴志川町丸栖34-7
|電話番号
|0736(64)8727
|12/31
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■神野歯科
|所在地
|紀の川市粉河1724
|電話番号
|0736(73)2309
|1/1
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■もりもと歯科
|所在地
|岩出市山田4-7
|電話番号
|0736(69)2688
|1/1
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■清瀧歯科医院
|所在地
|紀の川市花野117-1
|電話番号
|0736(77)6161
|1/2
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■中西歯科医院
|所在地
|紀の川市貴志川町長山277-176
|電話番号
|0736(64)7234
|12/29
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■オリーブ歯科
|所在地
|紀の川市粉河837-2
|電話番号
|0736(73)6369
|1/3
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■山本歯科矯正
|所在地
|紀の川市貴志川町北山379
|電話番号
|0736(64)3014
|1/3
|【歯科】10:00～12:00、13:00～16:00
※当番医を変更する場合あり。那賀消防組合0736(61)1791へ問い合わせを
■公立那賀病院
|所在地
|紀の川市打田1282
|電話番号
|0736(77)2019
|12/29～1/3
|【日によって変更 要確認】8:30:～翌8:30
急患だけ随時
※当直医変更の場合あり、事前の電話確認が必要
■稲穂会病院
|所在地
|紀の川市粉河756-3
|電話番号
|0736(74)2100
|12/29
|【内科、外科、整形外科】9:00～12:00、17:00～19:00
|12/30～1/3
|【内科、外科、整形外科】急患だけ随時(12/30は9:00～12:00が通常)
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
■名手病院
|所在地
|紀の川市名手市場294-1
|電話番号
|0736(75)5252
|12/29～1/3
|【内科】急患だけ随時(12/29は8:00～11:30通常、午後からは急患だけ随時)
※年齢または病状により診療できない場合がある
■貴志川リハビリテーション病院
|所在地
|紀の川市貴志川町丸栖1423-3
|電話番号
|0736(64)0061
|12/29、1/3
|【整形外科、脳神経外科】急患だけ随時(12/29は整形外科と脳神経外科9:00～11:30、整形外科15:30～17:00、1/3は脳神経外科8:30～11:30)
|12/30～1/2
|【整形外科】急患だけ随時
■富田病院
|所在地
|岩出市紀泉台2
|電話番号
|0736(62)1522
|12/29
|【内科】9:00～12:00、17:00～19:00
|12/30～1/3
|【内科】急患だけ随時(12/30は9:00〜12:00が通常)
※年齢または症状により診療できない場合がある
■殿田胃腸肛門病院
|所在地
|岩出市宮117-7
|電話番号
|0736(62)9111
|12/29
|【内科・外科・消化器内科・消化器外科・内視鏡内科・肛門外科・放射線科・リハビリテーション科】9:00～11:30
|12/29～1/3
|【内科、外科、消化器内科、消化器外科、肛門外科】12/29は12:00～16:30、以降は事前の電話確認で診療可能な場合あり。1/1は急患だけ随時
※事前の電話確認が必要。年齢または病状により診療できない場合がある
おすすめ記事
-
リビング新聞からのお年玉として、全国リビングネットワーク・提携各紙から大プレゼント！ 今年は「20…
-
2022/12/15すごいぞ！ 和歌山の底力
高野口で誕生のエコファー
世界のブランドが称賛和歌山が誇る“ものづくり”の力を紹介するシリーズ「すごいぞ！和歌山の底力」。5回目となる今週号は…
-
2022/12/15近鉄百貨店 和歌山店 ねこ雑貨マルシェ＆ワークショップ猫雑貨、アクセサリー、ブリザーブドフラワーを使った室内飾り、ハーバリウム、Decoシールなど、さま…
-
持ち主の分からない「所有者不明土地」の問題が全国的に広がっています。そのため、国は土地の適切な管理…
-
2022/12/1観光庁の支援事業で新商品誕生！
紀の川フルーツの魅力を ギュッと詰め込んで百貨店と行政がタッグを組んで 魅力ある新商品を開発 左）紀の川フルーツ観光局 事務局次長・南條…
電子新聞 最新号
-
2022/12/26
リビング和歌山2022年年末始号リビング和歌山2022年年末始号 リビング新聞からのお年玉として、全国リビングネットワーク・提携各…