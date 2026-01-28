恐竜をさがせ‼
- 2026/1/29
- 街のイベント
恐竜など貴重な化石を発見できる可能性がある場所(広川町山本)で、化石発掘を体験しませんか。「恐竜をさがせ‼」が、3月1日(日)午前10時～午後1時に実施されます(雨天中止)。化石の見つけ方や骨の見分け方などを学習した後、実際に石を割って化石を探します。対象は小学生以上一般(小学生は保護者同伴)。参加無料。定員60人。申し込みは往復はがきで下記へ。2月8日(日)必着。応募多数は抽選。
|イベント期間
|3月1日(日)
|問い合わせ
|和歌山県立自然博物館
|電話番号
|073(483)1777
