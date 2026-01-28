 

恐竜をさがせ‼

 恐竜など貴重な化石を発見できる可能性がある場所(広川町山本)で、化石発掘を体験しませんか。「恐竜をさがせ‼」が、3月1日(日)午前10時～午後1時に実施されます(雨天中止)。化石の見つけ方や骨の見分け方などを学習した後、実際に石を割って化石を探します。対象は小学生以上一般(小学生は保護者同伴)。参加無料。定員60人。申し込みは往復はがきで下記へ。2月8日(日)必着。応募多数は抽選。

イベント期間3月1日(日)
問い合わせ和歌山県立自然博物館
電話番号073(483)1777
1月23日現在の情報です

